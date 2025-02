Comenta Compartir

La superioridad intelectual de Elon Musk está fuera de toda duda. Lo veo en el Despacho Oval, con su hijo a cuestas, y leo en ... las crónicas que el chaval se llama X AE A-12. He ahí, me digo, un rasgo de genio: yo utilizo el nombre de mi hijo para las contraseñas y Elon, sin embargo, le pone de nombre a su hijo una contraseña. La jugada es sutil, pero maestra: a mí los vecinos me pueden chupar la wifi con gran facilidad y, sin embargo, el hijo de Elon tiene que resultar muy difícil de 'hackear'. No queda claro, sin embargo, cómo le llamarán en familia. ¿AEcito? ¿Equisín?

Salvado este escollo fonético, que bien podría resolverse diciéndole Junior a secas, no se me ocurre nombre mejor. Es un Felipe Juan Froilán de Todos los Santos alfanumérico y robotizado, la cumbre de la onomástica 2.0, el heraldo de un nuevo mundo cibernético. No obstante, reconozcamos que sería hermoso que, en un gesto de rebeldía filioparental, X AE A-12 tuviera dos hijos y los llamara Eutimio y Tiburcio, aunque debemos tener paciencia. El chaval de Elon apenas ha cumplido cuatro años y aún le queda mucho tiempo por delante antes de desenfundar el USB. En realidad, mi mayor preocupación es saber cómo reaccionará el niño cuando descubra que es tocayo de la autovía Logroño-Burgos. No sé si habrá más A-12 en el mundo, pero me inquietan las posibles derivadas geopolíticas. Imaginemos que el joven X AE A-12 le pide a Donald Trump que, cuando se canse de Gaza y de Ucrania y antes de ponerse en serio con las pajitas de cartón, le invada esa carretera de regalo. ¿Cómo le va a negar eso a un chavalín tan mono y tan simpático? Además, tito Donald, quien dice Groenlandia dice Burgos.

