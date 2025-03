N-432, la promesa incumplida que cuesta vidas

La promesa política sobre la conversión de la carretera secundaria Nacional 432 en autovía (A-81) suena a las mismas milongas escuchadas en torno al ... tren digno de Extremadura. Ambos temas representan historias interminables, repletas de falsas promesas y frustraciones. La N-432 es una de las carreteras más peligrosas de España, con numerosos puntos negros, especialmente en los tramos entre Badajoz y Espiel y el que atraviesa Alcalá la Real (Jaén). Se trata de una vía de doble sentido con escasa separación central, cambios de rasante sin visibilidad, deficiencias en la señalización y un intenso tráfico de vehículos pesados. Por motivos laborales, he recorrido esta carretera en muchas ocasiones, optando muchas veces por la ruta alternativa (Córdoba-Sevilla-Badajoz) a pesar del mayor recorrido y tiempo de trayecto. De noche o con baja visibilidad, la N-432 se convierte en la «carretera del miedo», con adelantamientos temerarios y una alta siniestralidad que parece no inquietar a los políticos.

Extremeños y andaluces llevamos más de 20 años esperando su conversión en autovía. Los gobiernos se suceden y los parlamentos autonómicos presionan sin éxito. La carretera sigue atrapada en el fango de la burocracia y la ineficiencia administrativa. Recientemente, el PP presentó una moción en el Senado para impulsar la conversión. El único que votó en contra fue el PSOE. Las formaciones nacionalistas se abstuvieron (para ellos es un tema anodino). Los socialistas argumentan que el tramo Badajoz-Espiel necesita una declaración ambiental favorable, un requisito que debería haberse resuelto hace años. Sin plazos concretos ni planificación presupuestaria, el proyecto sigue fuera de la Red Transeuropea de Transportes, lo que impide acceder a fondos europeos.

De nada sirven las manifestaciones, las pancartas o las concentraciones tras cada accidente mortal. Seguimos sin ver cómo los parlamentos de Extremadura y Andalucía hacen un verdadero frente común en favor de una de las principales vías de conexión entre ambas regiones, una puerta de entrada a Portugal que cada vez soporta más tráfico de mercancías. La conversión en autovía facilitaría la unión de tres ciudades Patrimonio de la Humanidad (Granada, Córdoba y Cáceres) y mejoraría la conexión con una capital europea, Lisboa. Contribuiría a una mejor vertebración del territorio, evitando la despoblación. Además, no solo se acortarían tiempos y distancias, sino que también se ganaría en seguridad y se impulsaría el crecimiento económico de la zona, favoreciendo el comercio y el turismo.

La N-432 no puede seguir siendo una trampa mortal ni un tema recurrente en los discursos vacíos de los políticos. La inacción ha costado demasiadas vidas, las dos últimas las de dos universitarios cacereños, Víctor y Albertino, llenos de vida, proyectos e ilusiones. Hay que tomar medidas urgentes, no se trata solo de una carretera, es una cuestión de seguridad, desarrollo y justicia para las regiones afectadas. Mientras el proyecto siga atrapado en la maraña burocrática y la indiferencia institucional, cada kilómetro y cada tramo seguirá siendo un recordatorio de la desidia política. No permitamos que la historia de la N-432 se siga escribiendo con sangre.