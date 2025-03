¿Existe el sexo seguro?

Por qué las enfermedades de transmisión sexual (ETS) están aumentando tanto? ¿Por qué la gonorrea se ha disparado en Extremadura en el último año, y ... la clamidia y la sífilis no dejan de crecer? Se habla poco de ellas, y, sin embargo, están mucho más presentes en la vida de las personas de lo que creemos. Se sabe poco sobre las enfermedades de transmisión sexual; la vergüenza y la culpa son sentimientos que están presentes cuando alguien se infecta de una ETS convirtiéndose con frecuencia en un tema tabú, a pesar de vivir en un mundo dominado por la información y globalización, y pese a ser la segunda causa de enfermedad infecciosa, tras las infecciones de las vías respiratorias.

Somos tan libres y modernos para algunas cosas como despreocupados y obtusos para otras. De hecho, nos encanta pensar en «eso a mí no me va a pasar», ignorando que estamos en manos de la suerte. La gran mayoría de la población no sabe los nombres de las ETS ni los tipos ni sus consecuencias para la salud. La mayor parte del incremento se ha producido entre hombres que tienen sexo con hombres, pero la incidencia también ha crecido entre mujeres (especialmente la clamidia) y hombres heterosexuales.

Se sabe que el preservativo es la mejor barrera de protección frente a una ETS. Las campañas públicas de concienciación sobre el uso del condón frente a las ETS se dirigen a los jóvenes, pero las cifras dicen que cada vez hay menos franjas de edad que se libren de este tipo de enfermedades. La sífilis no deja de aumentar en los mayores de 45 años y la clamidia en los mayores de 55. El aumento de las tasas de divorcio, la pérdida de miedo al sida, el uso de 'apps' de citas y los fármacos para la disfunción sexual seguro que han contribuido a la creciente incidencia de ETS en esas generaciones maduras. La píldora del día después y la desinhibición ante un embarazo, la facilidad de contactos sexuales por las redes sociales, muchas veces bajo los efectos del alcohol y las drogas, también ha influido en los más jóvenes.

Las campañas de uso de preservativo deberían dirigirse también a las edades más adultas. En la última década ha habido un cambio importante en las dinámicas sexuales de la sociedad, y desgraciadamente está teniendo consecuencias negativas que de alguna manera hay que frenar. Cierto es que la vacuna contra el virus de papiloma humano está salvando vidas, pero hay muchas generaciones sin estar inmunizadas y este virus sigue presente en muchas vidas causando, tras años de infección, diferentes tipos de cáncer, entre otras patologías.

Un paso adelante será el dejar de estigmatizar y juzgar las ETS para que exista mayor concienciación en la realización de controles médicos periódicos que ayuden a tener una vida saludable. Me pregunto si en verdad existe el sexo seguro, e irremediablemente me lleva a pensar en las parejas enamoradas que practican la monogamia y la fidelidad.