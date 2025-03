El botellón no es Womad

Comenta Compartir

He crecido y madurado con el Festival de las Músicas, las Artes y las Danzas del mundo. El cartel puede agradar más o menos, pero ... es una lástima que las autoridades sólo midan el éxito del Womad por la afluencia y no se den cuenta de que muchos acuden más por el botellón que por los conciertos. No me imagino el Festival de Jazz de San Sebastián consintiendo el botellón. El Womad tiene que ver con celebrar la música y el arte multicultural, y el botellón, con la cultura basura. La parte antigua durante el Womad es un recinto de expresión cultural, y la organización no debería ser tan permisiva con un macrobotellón que llega a tener casi más protagonismo que la propia música. Se mira para otro lado y se permite la contaminación medioambiental y la acústica. Demasiados jóvenes alrededor de bolsas de bebida gritando y consumiendo grandes cantidades de alcohol sin respetar el concierto e impidiendo disfrutar a los que realmente están interesados en la música. Y sin ánimo de ser chovinista, tampoco comprendo por qué los grupos extremeños han tenido sólo 30 minutos de concierto. Es un festival de música foránea, pero si se decide apostar por talento extremeño e incluirlos en el programa debería ser con todas las consecuencias. El Womad se paga con dinero extremeño y el arte no entiende de nacionalidades ni de agravios comparativos.

