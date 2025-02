¡Vaya veranito!

Entenderá usted que no lo digo por las temperaturas, sino por el agitado cóctel de noticias que nos depara este peculiar estío. En las redacciones ... periodísticas hay un concepto universal denominado 'serpiente de verano'. Se trata de que, decaída la actualidad por mor de las vacaciones, hay que buscar un tema de enganche para estirarlo lo que se pueda, puesto que hay unas páginas que cubrir y un tiempo informativo que cumplir inexorablemente.

En esta ocasión no ha sido necesario. De un lado tenemos al juez Peinado (sin vacaciones, a pesar de que los juzgados están de descanso por agosto) sumando presuntos delitos a la causa de Begoña Gómez y el resto de presuntos implicados. Aquí el relato se enriquece con giros de guion como que investigada y esposo, a su vez, denuncien al juez, dando pábulo al manoseado 'lawfare', cuya existencia se negaba hace poco desde el propio Gobierno.

Y hablando de negativas, que luego se tornan en 'síes' incuestionables que hay que defender con tanto ahínco como días antes se defendía lo contrario, está el asunto de la «singularidad fiscal» para Cataluña. Aquí se transmuta el concepto de 'línea roja', que pasa de ser una linde rígida que jamás de los jamases se pude rebasar, para devenir en frontera flexible que se traspasa a conveniencia y sin rubor.

¿Resultado? Que menos de 5.000 jóvenes afiliados de la independentista ERC podrán decidir qué se puede gastar Extremadura en Sanidad o Educación.

Y ahí va la guinda del pastel: Puigdemont amenaza con cruzar los Pirineos al estilo de los Cien Mil Hijos de San Luis, para salvar a los catalanes de bien, del matrimonio de conveniencia Illa-Rovira (un casamiento acordado por sus 'padres' Sánchez y Aragonés). Suponemos que el líder de Junts vendrá comandando sus huestes desde el asiento del copiloto, y no en el maletero, y cómo sea arrestado… a derrocar gobiernos.

Una, como cree que la mayoría de las personas con 'sentit comú', asiste atónita al espectáculo, que este año ha conseguido incluso opacar el 'apasionante' goteo de fichajes estrella de los grandes equipos de fútbol, sea porque hay pocos y de poco fuste, o porque ¿a quién le van a llamar las páginas deportivas cuando las de política y tribunales vienen con un libreto que haría palidecer de envidia a Valle-Inclán? Con todo, este genio del esperpento ya nos lo advirtió hace más de un siglo: «Y así, revirtiéndonos la olla vacía, los españoles nos consolamos del hambre y los malos gobernantes».

Menos mal que, para aligerar la cabeza y desintoxicarnos de todo el barullo, han llegado en nuestro auxilio las Olimpiadas de París. Eso sí podemos entenderlo, el esfuerzo y los nervios de jóvenes dándolo todo en un instante tras miles de horas de entrenamiento y sacrificio.

Su desbordada alegría en el triunfo, sus lágrimas en la derrota o la lesión que frustra el sueño, son también los nuestros. No nos cuesta empatizar con ellas y ellos, con la carga de estrés que supone que un momento de duda o un error pueda echar a perder cuatro años de trabajo. No sé si ustedes lo entienden, yo perfectamente, pues no crean que la vida de una autónoma empresaria dista mucho de eso.