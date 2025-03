El pelargón

Técnico superior en integración social, licenciada en Psicología y máster en psicología de la educación. Ha trabajado en Cruz Roja, Comisión Española de Ayuda al ... Refugiado, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Universidad Autónoma de Madrid», y pienso, ¡coño!, aunque nunca se haya tenido que fajar en el mundo real, hay base, pero después dice lo que dice y tengo que deducir que no la hay. ¡Y es ministra!

Belarra –navarrica, tierra de pastores que hicieron las Américas– está empeñada en ser nuestra doctora Dolittle. Sus «amigos» le han exigido que no les permita a los ganaderos tenerlos a sus órdenes más de ocho horas y que, además, al terminar la jornada, deben llevárselos a casa a mesa y mantel. Las perras, pobres, corren el riesgo de abortar y las gallinas de ser violadas y ni Vox las protege. Cuando las ovejas exijan lo mismo, a ver dónde las meten.

Ya quisieran los temporeros estas condiciones; por de pronto careas y mastines han dicho que, de horas extras, nada. Mañana está el de UGT, –Otilio, el de Ibáñez, con fular– recogiendo el envite. ¡Qué ojo avizor!

Para la izquierda, la guerra civil y Franco son sus letras del Tesoro, la rentabilidad asegurada, pero, fracasados todos los objetivos que una y otra vez se propone y demostrando la realidad, para quien quiera verla, que sus políticas solo conducen a la miseria y a la triste aspiración de vivir del cuento –no mal, claro, porque resulta siempre mejor que adonde su mérito y capacidad los llevarían– no le queda más remedio que reciclarse en cosas cada vez más esperpénticas.

Antes de los consejos de ministros, secretarios y subsecretarios perfilan proyectos suprimiendo puntos de discordia; gobernar con socios no es ir por libre sino buscar acuerdos para elaborar propuestas conjuntas. Lo mismo a la hora de legislar. Para que no nos confundan y Podemos no acuse al PSOE de estar con los que apalean, torturan y maltratan a los perros, cuelgan galgos y podencos y entierran a los cachorros en cal viva.

Ya es demasiado despropósito que el anteproyecto de la ley de Bienestar Animal se discuta en una Comisión de Derechos Sociales. Tenemos que estar tontos o muy despacio para hablar de perros, a no ser que se trate de los que no les gusta trabajar, en Derechos Sociales.

Qué podemos esperar cuando Sergio García Torres, con estudios superiores en Artes Aplicadas a la Escultura, muy en consonancia con su cargo de director general de Derechos de los Animales, debutó diciendo que el ser humano es «el único mamífero que roba leche a otra especie... consumir leche supone un maltrato animal… tienen que quitársela a un ternero». ¿Se puede decir mayor tontería? ¿Qué roba un zorro, o un lobo?

Habrá que resucitar el Pelargón. Como decíamos, tirar de Franco.