Día Internacional de los Derechos de la Infancia

Este próximo lunes día 20 de noviembre, conmemoraremos la Convención de Derechos de la Infancia de las Naciones Unidas, que fue celebrada en 1989 y ... ratificada en España en el año 1990. Esta Convención fue la primera Ley Internacional sobre los derechos de los niños y de las niñas y reconoció que son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones.

La celebración de esta Convención tuvo lugar porque, a pesar de que algunos países disponían de leyes que protegían los derechos de la infancia, no los respetaban. Por justicia, había que dotar a la infancia de la mayor dignidad, protección y amparo posibles, y, asegurar el cumplimiento de sus derechos. Gracias a esta Convención, se han conseguido diferentes premisas, a pesar de que, a día de hoy, las cifras con respecto a la infancia, siguen siendo sinónimo del camino que queda por recorrer.

El 12 de marzo de 1999 se creó un grupo de trabajo por Acuerdo del Consejo de Ministros llamado el Observatorio de la Infancia, el cual se sustenta en un sistema de información con capacidad para vigilar y hacer un seguimiento de la calidad de vida y el bienestar de la población infantil y adolescente y las políticas públicas que les afectan en relación a su desarrollo, implantación y efecto de las mismas. Tiene como propósito el trabajo en red destinado a la defensa y promoción de sus derechos. Se encarga de publicar estadísticas, informes e investigaciones, así como a compartir campañas de concienciación y sensibilización para lograr un mayor impacto en nuestra población, donde todos sintamos que la infancia forma parte de todas las personas y que protegerla y velar por su dignidad es competencia universal.

Según sus datos e indicadores, podemos observar las últimas estadísticas recogidas en materia de educación, salud y seguridad, bienestar material, entorno familiar y social, infancia vulnerable, ocio y tiempo libre y bienestar subjetivo. Conviene pasar por un páginas y conocer de primera mano la situación que vive la infancia y la adolescencia.

En relación a la vulnerabilidad, España es el país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza infantil. El 24 de abril del presente año se publicó la Encuesta de Condiciones de Vida: más de 3 de cada 10 niños, niñas y adolescentes en España están en riesgo de pobreza y/o exclusión social (siendo España el tercer país de la UE con mayor riesgo solo por detrás de Bulgaria y Rumanía), hay 2,2 millones de menores de 18 años en situación de pobreza siendo España el país de la UE con mayor tasa de pobreza infantil y 821.000 menores de edad experimental privaciones materiales severas. Dentro de estas privaciones encontramos carencias como no poder permitirse comprar ropa nueva, no tener zapatos en buen estado, no poder participar en alguna actividad de ocio o no poder gastar una pequeña cantidad de dinero.

Y como última cifra un 5,9 % de los niños y niñas menores de 18 años no podían permitirse una comida de carne, pollo, pescado al menos cada dos días, lo que se traduce en que unos 477.553 niños y niñas podrían estar sufriendo malnutrición en España.

La infancia ha sido, es y será el colectivo más vulnerable porque dependen de otros para sobrevivir. Esos otros somos nosotros los adultos. ¿Qué tal si nos ocupamos de lo urgente?