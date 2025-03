Como demuestra la historia, los grandes éxitos asfaltan el camino más corto para aumentar la afición a cualquier disciplina deportiva, incluso las más minoritarias, y ... despertar el interés masivo de los ciudadanos. El fútbol femenino ha progresado de forma significativa en nuestro país gracias a la implicación de los grandes clubes, una sólida labor desde la base y la irrupción de patrocinadores, lo que ha permitido aumentar sus recursos en paralelo a un salto de calidad que ha reforzado su atractivo y competitividad. Pese a ello, aún tiene un largo recorrido por delante. Le ayudará a completarlo la gesta sin precedentes de la selección española al clasificarse ayer para la final del Mundial con una dramática victoria que constituye un reconocimiento al trabajo bien hecho. Un premio a la capacidad de superación de un equipo que ha sabido dar lo mejor de sí sobreponiéndose a cuantas adversidades le han rodeado. Parece razonable que, suceda lo que suceda en el partido del domingo, este torneo suponga un antes y un después en el desarrollo de esta especialidad.

Aunque se encuentre ahora a un paso de la gloria, La Roja no figuraba entre las favoritas para disputar el título. Nada bueno hacía presagiar el cisma entre algunas de las jugadoras más destacadas –que en su mayoría se apartaron de la selección– y el entrenador, Jorge Vilda. El ridículo ante Japón en la fase de grupos, con una contundente derrota por 4-0, cargó de razones a los agoreros. Contra todo pronóstico, aquel revés sirvió de revulsivo para rearmar a un grupo que ha exhibido una envidiable madurez, aparte de buen fútbol, y que, como ayer ante Suecia, no ha bajado los brazos ni ante goles encajados en momentos psicológicos, contrarrestados con obras de arte como la que firmó Olga Carmona. Hitos de este relieve, acompañados de grandes audiencias televisivas, contribuyen a normalizar el protagonismo de las mujeres en una actividad que hasta hace unos pocos años parecía reservada en exclusiva a los varones y a crear en ella referentes femeninos, lo que no deja de ser la metáfora de un pequeño paso hacia la igualdad.

Nunca había superado España una eliminatoria de un Mundial. Nunca había vencido, por tanto, en cuartos ni en semifinales. Nunca se había impuesto a Suecia. Todas esas barreras han sido derribadas por un equipo que desde la modestia ha ilusionado a un país. Nunca ha alzado tampoco la Copa que se disputa en Sidney, con la que se ha ganado el derecho a soñar.