Palestina, España y la ONU

La incorporación de Palestina como miembro de pleno derecho de la ONU fue apoyada ayer en la Asamblea General por 143 de los 193 países ... representados en ella, con España entre los impulsores de un acuerdo no vinculante, pero de alto simbolismo. El reconocimiento del Estado palestino, que concita un amplio consenso, es un paso cuya contribución a la paz en Oriente Próximo depende de que se dé en el momento oportuno, con el apoyo de potencias que ahora se resisten, previa delimitación de fronteras e identificación de la autoridad en la zona y con plenas garantías de seguridad para Israel, entre otras condiciones ahora inexistentes. El ministro José Manuel Albares explicó ayer a Antony Blinken los motivos por los que el Gobierno ultima esa decisión, no compartida por EE UU y que al parecer aprobará el día 21. Pedro Sánchez no ha conseguido más aliados en la UE que Irlanda, Malta y Eslovenia. Si se trata de presionar a Tel Aviv al cese de su brutal ofensiva sobre Gaza, la medida es más testimonial que efectiva. Salvo que su propósito, aparte de expresar una loable solidaridad por la emergencia humanitaria en la Franja, sea utilizarla como arma política ante las elecciones europeas.

