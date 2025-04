Con Vox no se juega

Comenta Compartir

Vox ha demostrado desde el primer minuto que con ellos no se juega, que no van a aceptar menosprecios. Y así es como se sintieron ... tras conocer que la presidenta de la Junta decía en una entrevista con este diario que no tenía ninguna relación con Vox porque estaba centrada en trabajar, aunque trabaja en su gabinete con una consejera del partido de extrema derecha y ha eliminado el impuesto de patrimonio porque así se lo reclamó Vox en su pacto.

Su respuesta fue el reflejo de lo que ella y el PP extremeño han procurado desde el mismo discurso de investidura: que la ciudadanía se olvide por completo de que Vox también forma parte del ejecutivo de Extremadura, e interiorice que solo gobiernan los populares. En el fondo, Guardiola sigue renegando de un Vox al que tuvo que aceptar a la fuerza si quería ser presidenta, y por esa misma razón intenta construir el relato de que su gobierno no está formado por partidos sino por personas, para desalojar las siglas de Vox de su gabinete. Pero más allá de esas frases de marketing político a las que la presidenta nos empieza a acostumbrar con excesiva frecuencia, puede que ese discurso funcione con miembros del PP que han sentido que se ha contado poco con ellos, aunque luego se les ha podido ir recolocando, y bastante más en cambio con profesionales ajenos al partido, pero la realidad es que la misma Guardiola tampoco hubiera elegido a Camino Limia para su ejecutivo. Si la consejera de Gestión Forestal y Mundo Rural se sienta en el Consejo de Gobierno es porque lo ha decidido Vox, ese partido con el que la presidenta dice no tener ninguna relación. El PP no contaba con tener el gobierno en el aire la semana que presentaba su rebaja fiscal En este terremoto político tras la entrevista con HOY, el PP cuenta con un factor de buena suerte y otro de mala. La primera es la presencia de Ángel Pelayo Gordillo. Quien pasa por ser el máximo representante de Vox en la región, firmante del acuerdo con Guardiola, demuestra un talante templado y parecen aburrirle las batallas dialécticas tan propias de los políticos a los que le gusta marcar territorio y hacerse notar. Con ello corre el riesgo de que, aunque consiga sacar adelante su manual ideológico de fondo, el ciudadano efectivamente se llegue a olvidar de que ellos también están en el timón de la Junta. El factor de mala suerte es que en una formación como Vox, y dicho entre paréntesis, cada vez más también en el resto de partidos, lo que se diga desde el territorio importa menos que lo que se decida en Madrid. Y si los dirigentes nacionales del partido ultra se enfadan, eso es una mala noticia para Guardiola, a la que no tienen en mucha estima como le han dejado ver a las primeras de cambio. Han dicho los portavoces extremeños del PP que desde Madrid las cosas se ven de otra manera, pero la cuestión es que las maneras son las que se deciden allí. Por eso, los populares tuvieron que elaborar un comunicado de crisis dando explicaciones para rebajar los ánimos de su socio y salvar el gobierno extremeño, en el aire durante varias horas cuando solo estamos en el mes de septiembre. Es evidente que el PP no contaba con esta polémica en la semana en la que presentaba su rebaja fiscal, dando cumplimiento así a su programa electoral que muchos extremeños votaron. Un modelo económico impregnado de la idea de que pagar impuestos es sobre todo una molestia y no una forma de hacer llegar ingresos a la Administración para que preste servicios públicos. Cabe preguntarse si Extremadura puede renunciar a casi 50 millones de euros anuales con la rebaja del IRPF pero también al suprimir el impuesto a los contribuyentes más ricos, a quienes poseen más inmuebles y reducírselo a quienes compran el coche más caro (y más contaminante, o sea, vamos en dirección contraria), si luego supone un mundo destinar dos millones para que todos los comedores escolares sean gratuitos. Que hasta Vox, para colmo, se lo ha afeado en la Asamblea.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión