El tren choca contra el muro

La reivindicación de que la línea de alta velocidad a su paso por Navalmoral sea soterrada no es nueva, ni siquiera reciente. La existencia de ... la plataforma 'No al muro' se remonta a 2018, pero es cierto que durante mucho tiempo su voz ha tenido solo ecos locales y el movimiento, aunque no se pueda decir que haya sido marginal, sí ha gozado de limitaciones. Varias circunstancias han modificado el escenario.

La primera, el cambio de alcaldía, que causó sorpresa en mayo, pero que ahora se puede explicar en parte por la falta de respuesta a esta demanda ciudadana de soterrar el ferrocarril. El nuevo gobierno municipal con PP y Vox tiene como uno de sus objetivos lograr que el tren no divida el municipio con un trazado subterráneo. La segunda es el inicio de acciones muy visibles por parte de la plataforma, que en el pasado logró reunir un millar de personas con manifestaciones al uso. Reforzados sin duda por la nueva posición política en su ayuntamiento, el movimiento ha dado un paso adelante y ha llevado a cabo en septiembre acciones como la invasión de vías y la paralización de un tren, la entrada sin permiso en la zona de obras, o el intento esta semana de subir de forma masiva al convoy para entorpecer su marcha, idea abortada por la presencia ya alerta de las fuerzas de seguridad. Acciones sin mayores incidentes, pero también habría que tener cuidado con el tono de estas protestas para no tomar como rehenes a los pasajeros del trayecto entre Madrid y Extremadura, que ya tuvieron que soportar un retraso en su viaje en una de esas jornadas. El tercer factor que introduce un cambio cualitativo y que hace prever que este asunto puede convertirse en lo venidero en una disputa política importante es el posicionamiento de la Junta de Extremadura, al asegurar el nuevo consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda que el soterramiento es irrenunciable. La elección de este término por parte de Manuel Martín tal vez le traiga en el futuro algún quebradero de cabeza por su contundencia, pero de momento fija una posición que alimenta la incertidumbre sobre una línea de alta velocidad a la que ya solo le faltaba que se retrasara aún más por diferencias políticas entre la Junta y el Ministerio. Se debería explicar con claridad si es factible y razonable hacer el soterramiento, porque con financiación suficiente todo es posible En realidad, lo que ha faltado hasta ahora es claridad suficiente para alcanzar una conclusión sobre si es factible o no soterrar el tren a su paso por la localidad morala, y a ese objetivo no va a contribuir me temo la disputa política. En las páginas de este diario se hace hoy un amplio acercamiento al estado de la cuestión y se constata que en su día, el PP, cuando gobernaba tanto en Madrid como en Navalmoral, descartó el soterramiento (también llevar la estación fuera del casco urbano) por razones presupuestarias, medioambientales y de plazos. No casa, pues, aquella decisión con posturas maximalistas como la sugerida ahora por el consejero. Todos sabemos que con la financiación suficiente, es decir, con el compromiso político adecuado, cualquier obra se puede ejecutar. Si los trenes circulan por debajo del agua, la alta velocidad se puede soterrar en Navalmoral. El ministro José Luis Ábalos modificó el proyecto heredado y aumentó el presupuesto inicial para humanizar la huella del ferrocarril a su paso por la localidad, que hoy cuenta con seis pasos a nivel, pero el PSOE tampoco apostó por el soterramiento. Entonces se esgrimió que supondría retrasar la conexión de la alta velocidad con Madrid cinco años, pero ya han pasado cuatro años desde aquello. El rechazo mantenido por 'No al muro' durante todo este tiempo y el apoyo ciudadano creciente a que la obra se haga de otra forma indica que merece la pena que se les escuche y se aborde de la manera más seria, técnica y menos partidista posible una infraestructura que nos atañe en realidad a todos los extremeños como usuarios del tren.

