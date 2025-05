Lo que nos traerá 2024

De alguna manera, mañana, 8 de enero, arranca de verdad una legislatura en la que el Gobierno autonómico de María Guardiola se ve ya con ... toda la carretera por delante para desplegar sus políticas, con un ejecutivo central también renovado. Dejamos atrás un 2023 a trompicones por las citas electorales y afrontamos un 2024 en el que, según avance, los aciertos y los errores cada vez serán más propios y menos ajenos. En contra de lo que se podía pensar en verano, con los turbulentos cambios de opinión de la actual presidenta de la Junta en su relación con Vox, ni el primer Gobierno regional en coalición ni la mayoría parlamentaria que suman PP y la ultraderecha parecen hoy inestables. El primer escollo de aprobar los presupuestos está a punto de ser superado sin problemas, en un momento además en el que las cuentas regionales se suben a la ola de la histórica recaudación estatal.

El nuevo año anticipa la reforma del sistema de financiación autonómica, sin tocar desde 2009 para suerte de Extremadura, que es una de las comunidades más beneficiadas en este período. Se impone, en cualquier caso, llevar a cabo ajustes que tengan más en cuenta la dispersión poblacional o el envejecimiento, que tanto atañen a la región y a la prestación de servicios. Que 2024 ponga de nuevo el foco en el sistema de financiación se debe en parte al deseo de Cataluña y los socios de gobierno de Pedro Sánchez, aunque otras comunidades como la Valenciana también han mostrado mucho interés en el pasado por la reforma. Dicho de otro modo, habrá que estar muy atentos y saber jugar las cartas desde Extremadura para que el modelo continúe basándose en la debida solidaridad entre territorios, y que la balanza no se desequilibre en favor de aquellos que tienen más capacidad de recaudación, esto es, los más ricos, que son también los más interesados en mover el árbol.

Las infraestructuras, la sanidad y el desempleo continuarán siendo este 2024 los principales retos de Extremadura. Las cifras de paro han sido un gran regalo de fin de año y marcan bien es cierto mínimos históricos, pero se trata de números que, como poco, hay que consolidar en un mercado de trabajo demasiado estacional y pendiente a veces de la meteorología. La nueva industria verde anticipa la necesidad de perfiles profesionales nuevos y plantea un desafío a Extremadura, que si no es capaz de abastecerlos perderá de nuevo el tren del futuro.

La sanidad es el terreno en el que el ciudadano podrá medir con más claridad si hay una mejora en la gestión

Las comunicaciones tienen en el 2024, por otro lado, un año clave, no solo por el despliegue definitivo del ferrocarril electrificado, aunque solo en el tramo extremeño, sino por la necesidad de que las principales conexiones de la región, también por avión, no se vean limitadas a un único horario y servicio diario. Mientras eso no se mejore de forma sustancial, Extremadura seguirá dependiendo en la práctica del uso del vehículo para comunicarse con los principales núcleos urbanos. La locuacidad del nuevo ministro Óscar Puente tiene una gran oportunidad con nuestra comunidad para demostrar igualmente su capacidad de gestión. También, por supuesto, con la autovía entre Cáceres y Badajoz, ejemplo del postureo político, con una solitaria máquina trabajando en el único tramo en obras.

El actual pico de infecciones respiratorias, sin ser una verdadera novedad, vuelve a demostrar que las costuras del sistema sanitario siguen a punto de reventar, y que de la pandemia ni salimos mejores ni parece que tampoco más listos, porque los problemas de la atención primaria y la falta de anticipación se repiten ante episodios similares cada año. La sanidad afronta problemas estructurales, con falta de profesionales, y quizás sea este el terreno en el que el ciudadano podrá medir con más claridad si el nuevo Gobierno extremeño es capaz de mejorar la gestión del anterior, pues es algo que nos afecta a todos.