Las primeras escaramuzas políticas de este mes de agosto que se acerca a su fin me han recordado a la táctica de las veteranas maestras ... de Primaria que reunían a los padres y madres cada principio de curso para decirles que los niños, en resumen, estaban muy flojos; antes de la vacaciones navideñas, sin embargo, los alumnos habían experimentado una notable mejora y, al final del año académicos, todos los pequeños habían alcanzado sus metas de aprendizaje. Vale, todo bien. La sorpresa venía cuando al regreso del verano, con otra nueva maestra, los niños volvían a estar muy flojos, en un bucle que se repetía cada inicio curso para desconcierto de los padres.

Ha dicho la presidenta de la Junta, María Guardiola, que el verano lo ha empleado en resolver los «regalitos» que le ha dejado el gobierno de Vara, y probablemente algo de eso haya porque en toda gran administración siempre se detectan ineficiencias y retardos. Pero convendría diferenciar los verdaderos 'marrones' de aquellas otras cosas que están pendientes o en curso o en las que se debe insistir o cerrar plazos o, simplemente, seguir trabajando en ellas para que lleguen a buen fin. Guardiola no ha especificado a qué se refería, pero no todo equivale a un incumplimiento grave o a un problema heredado, y no se debería abusar de esta fórmula para referirse a las tareas normales de gestión si no se quiere incurrir en alarmismos injustificados.

Me temo, sin embargo, que la constante que nos iremos encontrando en las próximas semanas, meses e incluso durante la legislatura será la que se ha apuntado esta semana de agosto, exagerando las dificultades y obstáculos para que el resultado final de la gestión sea más brillante. Cualquier asunto pendiente será un problema de grandes proporciones. Si las sabias maestras y cualquier electricista que va por casa a hacer el último arreglo emplean esta táctica, por qué no los políticos que deben aparentar que hay un antes y un después del momento de su llegada, como el consejero de Economía, Guillermo Santamaría, que se ha propuesto intervenir para que la plataforma logística de Badajoz tenga el suministro eléctrico que merece.

El enfoque de los problemas heredados, aunque habitual ahora en la política, no siempre se ha dado. Los alcaldes de antes, por ejemplo, acostumbraban a apechugar con lo que encontraban en los cajones, salvo regalo excesivo. Primaba la idea de que si uno estaba allí, si había resultado elegido, era precisamente por circunstancias como esas y que era a él a quien le tocaba ahora resolverlas.

Decía Vara en una entrevista el pasado domingo en este diario que no examinará al nuevo gobierno de la Junta hasta que se cumpla el plazo de 100 días, una cortesía en desuso lo mismo que no quejarse de lo que uno se encuentra sin hacer o pendiente de resolver. Una cosa ha ido acabando con la otra.

Hay muchas tareas pendientes y mucho campo de mejora en Extremadura, por supuesto, para que el nuevo gobierno de la Junta pueda lucir de verdad su capacidad de gestión si consigue dar con las soluciones. Pero en cosas importantes, ineficiencias continuadas de la administración, como las listas de espera sanitarias y dependencia, por ejemplo, y servicios muy mejorables, como siempre el tren y las autovías pendientes entre ellas. Empleo de mejor calidad, acceso más fácil a la vivienda, formación adecuada, gasto farmacéutico, despoblación y tantos problemas que tenemos heredados como sociedad y para los que los ciudadanos esperamos medidas desde la acción política que ayuden a resolverlos

Lo otro es entrar en el bucle de los reproches y de los titulares fáciles, en el y tú, más que resulta tan cansino y tan poco edificante que no debería protagonizar ni siquiera los primeros momentos de la nueva etapa política que se ha abierto en la región.