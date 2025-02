Pasito p'atrás de los comedores

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, indicó en un reciente acto celebrado en Badajoz que España necesitará la llegada de 35 ... millones de inmigrantes para poder mantener el actual sistema de pensiones en el horizonte del 2050. Esto es así porque el saldo vegetativo del país es negativo, nacen menos personas de las que mueren cada año. De tanto preocuparnos por el bienestar de este colectivo, que está bien, hemos logrado que estas prestaciones gocen de bastante mejor salud por término medio que el salario de los jóvenes, entendiendo además el concepto joven de forma generosa. Con la vivienda por las nubes y los sueldos que solo ahora empiezan a dar síntomas de crecimiento para compensar la inflación pasada, que las nuevas generaciones tengan hijos es una ilusión.

Como solución, además de la llegada de inmigrantes, se proponen a salto de mata una serie de medidas de conciliación, que no responden a estrategias planificadas; más bien, tienen que ver con la necesidad de ofrecer algo con vistas a cada cita electoral.

La gratuidad de los comedores escolares en Extremadura guarda relación con esto último, pero era un objetivo coherente y alcanzable: fomenta la conciliación y, en la práctica, almorzar en los centros educativos ya era gratis para el 80 por ciento de los usuarios; no suponía, por tanto, un gran esfuerzo presupuestario.

La actual Consejería de Educación ha decidido, sin embargo, dar un paso para atrás y eliminar esa gratuidad, de la que ya se ha privado en el presente curso, aunque ellos no lo sabían, a los comedores gestionados directamente por las asociaciones de madres y padres y los que existen en los centros concertados, unos 5.000 alumnos. Lo extraño es volver para atrás en aspectos que se entienden como conquistas sociales, sin que haya ningún motivo aparente, desde luego no económico, más que destejer una medida puesta en marcha por el anterior gobierno de la Junta.

¿En qué quedamos: que pague quien pueda o se fomenta de verdad la conciliación?

Extender la gratuidad de los comedores escolares no es una medida fácil de aplicar, y tiene limitaciones porque las impone el propio espacio físico de los colegios. El cien por cien de nuestros escolares no pueden disfrutar de este servicio. También hay que introducir criterios para que no se quede fuera la familia que efectivamente requiere de este servicio para conciliar, pero esto solo necesita de una correcta gestión.

Lo que no se entiende es que se deshagan acciones al mismo tiempo que los responsables públicos insisten en hablar fomento de la conciliación y la prioridad que supone en la acción política; y menos aún cuando incluso se aprueban otras iniciativas en esa dirección, como dar 200 euros para que los menores de tres años pueden acudir a guarderías privadas, sin que en este caso se establezca limitación de renta (como en las becas para todos), como sí vuelve a existir para el caso de los comedores. ¿En qué quedamos? ¿Los servicios deben pagarlos quienes tienen suficientes ingresos, o deben ser gratuitos en aras a fomentar en este caso la natalidad y la conciliación familiar? Las dos opciones pueden ser válidas, pero hay elegir, gobernar de forma clara, con criterios coherentes y sin arbitrariedades.

Puede que el motivo de esta disparidad tenga que ver más con el origen de las tomas de decisiones y que el enfoque de las medidas en realidad sea distinto; es decir, que se quiera hacer pasar por iniciativas de conciliación cuando en verdad lo que se persigue es garantizar el funcionamiento de determinados negocios y, en suma, apoyar a los sectores de población que los gestionan, pequeños empresarios, un determinado 'target' de votante. Lo que es evidente es que si no dejamos de tratar la conciliación como postureo, si se sigue dando un pasito p'alante y otro p'atrás al estilo de lo que cantará Ricky Martin en Badajoz, no lograremos de verdad que nazcan más niños.