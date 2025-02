La oposición periférica

El servicio de ayuda a domicilio en una veintena de municipios es objeto de controversia política y en dos de ellos, incluso, Guareña y Villanueva del Fresno, ya se ha dejado de prestar. Detrás de ello está la decisión de la Consejería de Salud de ... modificar el procedimiento para hacer llegar los fondos necesarios. La polémica consiste en que mientras el gobierno regional defiende que solo es un cambio administrativo que no justifica la interrupción del servicio, que dice estar dispuesto a seguir financiando, algunos de los ayuntamiento afectados y la Fempex observan falta de cobertura jurídica, y temen que finalmente tengan que asumir ellos con sus escuálidos presupuestos una atención que, conviene decirlo pronto, es imprescindible ante el envejecimiento de la población y el crecimiento de hogares donde viven mayores solos.

El hecho de que sean principalmente los municipios gobernados por el PSOE los que mayores reticencias han expresado al nuevo modelo invita a pensar que subyace tras su postura un trasfondo político, pero también es cierto que la Junta puede estar incurriendo en un exceso de celo administrativo, derivado del prejuicio de que en la etapa socialista se daban demasiadas ayudas sin el debido control; activar ese molinillo de dudas es también aplicar un dudoso comportamiento político al funcionamiento de prestaciones que deberían poner al ciudadano por encima de cualquier interés y resultar ajenas a la toxicidad de la trifulca partidista.

No es la primera vez en el escaso recorrido de la actual legislatura que el rigor administrativo por parte de los nuevos equipos de la Junta tienen consecuencias paralizantes e indeseadas, como ya sucedió con el cierre del Museo del Carnaval de Badajoz, por ejemplo. Es obvio que se aplaude el buen hacer y la máxima observación normativa, sobre todo si está por medio el uso de dinero público, y todo es mejorable en el funcionamiento de cualquier Administración, pero o bien ese proceder no se está explicando bien por parte del ejecutivo extremeño, circunstancia que empieza a repetirse en distintos ámbitos de su competencia, o bien los cambios introducidos no están justificados del todo si lo que funcionaba se convierte en un problema e incluso se paraliza.

En caso de duda hay un método que no falla: poner el interés del ciudadano en el centro, fuera de la trifulca política

Que el PSOE haga oposición no debería sorprender a la Junta, y tampoco que lo haga con todos los medios a su alcance, esto es, también desde altavoces más periféricos como pueden ser las dos diputaciones provinciales con 'los Miguel Ángel', Gallardo y Morales, o la Federación de Municipios, poder que conserva. Con el alcalde Osuna en Mérida, al que no le faltan ganas, no resulta suficiente.

En todo caso, el PSOE tiene que ser consciente de que existe una delgada línea que no se debería nunca superar entre fijar postura propia ante decisiones que de forma legítima no compartan del gobierno regional del PP, y hacer un uso inadecuado de las instituciones. El nuevo delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha expresado en este sentido y con suficiente claridad su disposición a la lealtad institucional, y ese debería ser un buen espejo en el que mirarse.

En caso de duda de cómo actuar existe, además, una fórmula que nunca falla, y es situar el interés de los vecinos en el centro de todas las decisiones políticas que se adopten, por encima de prejuicios y partidismos, y eso es aplicable tanto a quienes les corresponde en estos momentos la labor de oposición, como para quienes ejercen en el gobierno. La propia gestión y la experiencia que ahora les falta ayudarán también a señalar el camino, pero conviene comprobar antes de actuar si algunas decisiones realmente no generan mayores problemas de los que supuestamente tratan de solucionar.