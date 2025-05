La oportunidad de Badajoz

Han bastado unos días de funcionamiento de Las Tres Campanas, el negocio de hostelería con hotel incluido abierto en Badajoz, para que la ciudad vuelva ... a mirar con interés hacia su casco antiguo, cuyos síntomas de degradación se habían agravado por varias razones en los últimos tiempos. Los pacenses, atraídos por la antigua juguetería, han vuelto a transitar por calles que ya no pisaban, y el ritmo y el paisaje de la zona ha cambiado hasta el punto que se vislumbra una reactivación de locales y viviendas en lugares que comenzaban a estar ligados a inseguridad y marginalidad, como en décadas pasadas.

Se ha producido, además, la feliz coincidencia de la firma, por fin, del Consorcio del Casco Antiguo, que echa a andar apoyado en la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento y la Diputación de Badajoz, gobernados por dos partidos distintos, PP y PSOE. La unión de esfuerzos y la confluencia de objetivos que representa un organismo como este es una gran noticia para que la capital pacense dé un salto adelante en la recuperación de su centro histórico, de modo que se convierta en lugar seguro y habitable para sus habitantes, lo que ahora no sucede en determinadas calles, y en motor económico y turístico de la ciudad. Ambos aspectos están íntimamente ligados.

Así las cosas, Badajoz tiene por delante una gran oportunidad que no debería dejar pasar, y llega en un momento en el que se observa además un fácil acceso a distintas fuentes de financiación. A lo mencionado se añaden también circunstancias políticas, un elemento determinante si tenemos en cuenta que la recuperación de espacios urbanísticos de cualquier ciudad dependen, en primer lugar, de la voluntad y el compromiso que demuestren sus gobernantes. Se trata de acciones que requieren de planificación con los equipos técnicos, de horas de gestión y cuyos resultados no suelen revelarse de forma inmediata a ojos de los ciudadanos, algo temido por el político que se mide cada poco en las urnas; se trata de poner las luces largas, tener una mirada amplia y apostar por una idea de ciudad, que requiere esfuerzo, compromiso de distintas administraciones y financiación, aunque el cambio de cara y los resultados no sean instantáneos.

Esas circunstancias políticas son dos que hace tiempo no se producían: una es que el gobierno municipal goza de una mayoría absoluta amplia, y sus responsables pueden orientar, por tanto, todo su tiempo y energía a gobernar, planear y ejecutar, sin perderse en disputas políticas estériles; la segunda es la coincidencia de signo político del Consistorio con la Junta: la presencia del PP en ambas administraciones solo ha ocurrido dos veces. En consecuencia, ya no cabe achacar la inacción a supuestas trabas y palos en las ruedas, si es que alguna vez los hubo. No hay más excusas.

Con mayoría absoluta municipal y coincidencia de signo político con la Junta, ya no hay excusas

Cabría añadir incluso, como tercer elemento de feliz coincidencia, el hecho de que el nuevo líder del PSOE ocupe, al mismo tiempo, la presidencia de la Diputación de Badajoz.

Por el contrario, no hay que ampararse en la ausencia en el nuevo Consorcio del gobierno central, que también descartó formar parte en su momento del organismo homólogo que trabaja desde hace unos años en la capital cacereña. No es que el de Cáceres haya supuesto un punto de inflexión definitivo, reducido a pequeñas actuaciones, pero sí es un buen espejo en el que mirarse también en otro sentido: los habitantes de la ciudad están orgullosos de su parte antigua, presumen de ella y participan de las actividades que se organizan en su recinto para procurar darle vida y valor.

Badajoz está ante su gran oportunidad de recuperar su casco antiguo y de crecer con él como capital. Pero para eso debe creérselo de verdad. No debería quedar reducido a una firma y a una foto, sino que tiene que ser una prioridad para todos. Los políticos ya no tienen excusas para trabajar en esta dirección, y los habitantes tampoco deberían tenerlas para disfrutar de esta parte de la ciudad.