La obsesión de Cataluña

Comenta Compartir

Cada vez que se habla de reformar el modelo de financiación autonómica, los extremeños aguantamos la respiración. Una comunidad que para estrechar brechas precisa de ... la solidaridad de otros territorios, nacionales y europeos, porque con lo que recauda de sus habitantes y empresas no le llega para cubrir los servicios básicos que necesita, abrir el melón de cómo se financia es un momento que le obliga a estar muy atenta y, en el caso actual, casi mejor sería que no se abriera nada. No es que el modelo en vigor sea perfecto para esta Extremadura cada vez más envejecida y despoblada, pero aun así estamos en el grupo delantero de las comunidades que más recibimos por habitante. Tampoco somos los primeros, de ahí que no se entienda la obsesión de los independentistas catalanes por señalar siempre a los extremeños cuando exhiben su xenofobia económica.

No es una ninguna dádiva lo que recibe Extremadura, sino la manera de saber que formamos parte de un país. Otros tienen reconocidos más privilegios, entiéndase los regímenes forales de País Vasco y Navarra, y tal vez no sea casualidad que aquellos lugares en donde aportaron su mano de obra tantos extremeños emigrantes, Madrid, Cataluña y Baleares, sean hoy, eso es así, los tres que aportan más de lo que reciben al sistema común. Uno favorecido por el efecto capitalidad y otros por su mayor nivel de renta y capacidad de su tejido empresarial. Newsletter Esta semana la palabra de moda a cuenta de qué dinero llega a las comunidades ha sido la de singular, cuyo significado es de las primeras cosas que aprendemos en nuestras vidas. Desde pequeños nos explican de forma concienzuda que singular es lo opuesto a plural, que lo primero afecta a uno solo y lo segundo, a varios. En resumen, es fácil entender que lo que Pedro Sánchez está dispuesto a aceptar respecto a Cataluña es darle un tratamiento diferencial, único, del que se excluye a los demás, al plural. De lo que se trata es de que además de no afectarles, no les perjudique. A ver cómo lo hace porque el dinero no puede estar en dos sitios al mismo tiempo. No es una dádiva lo que recibimos, sino la manera de saber que formamos parte de un país Mezclar la reforma del modelo de financiación autonómica pendiente desde hace una década, que por algo será, con la negociación de una investidura de gobierno para la Generalitat es una desafío mayúsculo de esos a los que ya nos tiene acostumbrados Sánchez. Pero no nos engañemos, en ese equilibrio inestable nos movemos desde hace más de 30 años. En 2017, cuando Rajoy pensaba que con dinero, otra vez, se iba a acallar la revuelta independentista, Fernández Vara ya recuperó aquello de que tener dos lenguas no significa tener dos bocas para oponerse a la creación de una especie de cupo catalán, del que ahora se está volviendo a hablar. La autoría de la frase es de Rodríguez Ibarra, que la popularizó en los años noventa del pasado siglo en plena guerra dialéctica y política con un Pujol que no dejó de exprimir a todos los inquilinos de la Moncloa. Hasta el entonces pragmático Aznar le cedería IRPF y Extremadura llegó a pedir la celebración de un referéndum para frenar los acuerdos. El mundo al revés. Hoy, el nuevo Ibarra en el que desea convertirse Miguel Ángel Gallardo, trata de mostrar cada día su oposición a todo lo que suene privilegiar a Cataluña en detrimento del resto de regiones, aun a costa de ganarse la indiferencia de su jefe Sánchez. Es un cálculo electoral en clave interna, pero antes necesitaría comprobar hasta dónde podrá estirar esa cuerda. Los socialistas extremeños parecen dispuestos en principio a hacer un frente común con el gobierno del PP y Vox en este terreno. En la Asamblea de Extremadura se ha creado una comisión, con presencia de los cuatro grupos políticos, para intentar alcanzar una postura única en materia de financiación autonómica. La importancia del asunto merece ese consenso.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cataluña

Extremadura