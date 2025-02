Qué hacemos con los toros

Ernest Urtasun anunció el viernes la eliminación del Premio Nacional de Tauromaquia, una decisión coherente con su condición de dirigente de una formación como Sumar, ... pero discutible en su faceta principal de ministro de Cultura, es decir, de gobernante de todos. La cultura si sirve para algo práctico, además de para despertar emociones, es para contribuir a buscar puntos de encuentro, no para dividir.

El ministro ha alegado que los toros suponen maltrato animal, algo complicado de discutir. Que ya lo dijo Sabina, taurino confeso: «Nunca discuto con antitaurinos porque sé que llevan razón». Pero la decisión de suprimir un galardón del que se ha hablado más en las últimas 48 horas que en la década que lleva concediéndose, es decir, que en realidad importa a muy pocos, no se adopta por el principal motivo de la protección animal. Si así fuera, habría bastado con incluir seis palabras en la reciente Ley de Bienestar Animal: quedan suprimidas las corridas de toros. Que no se dé este paso forma parte del controvertido debate de la tauromaquia, el mejor espejo en el que se reflejan las contradicciones y paradojas de la sociedad española.

La fiesta de los toros se está muriendo por sí sola, por la diferente mirada de las nuevas generaciones, igual que se terminó el boxeo, y tal vez el Premio que ahora se elimina era una buena forma de acompañarla en su cortejo fúnebre. Es posible que hoy Lorca no fuera taurino y Belmonte se hubiera disparado antes. Cada uno es hijo de su tiempo y este empieza a ser cada vez menos el de la Fiesta que ya ni siquiera es nacional. Pero las sociedades tienen su ritmo y cualquier párrafo de un libro de Historia tarda siglos en escribirse.

Privar a la tauromaquia del brillo de un día y de un premio responde más bien a factores ideológicos, y por eso no es casual que se anuncie a pocas fechas de que se celebren dos convocatorias electorales. Sumar verá reforzada así su posición ante sus seguidores, que mucha falta le hace, incluso a costa de generarle un problema al PSOE.

Los socialistas que suelen presumir de ser el partido que mejor representa a la sociedad española tienen, efectivamente, las mismas contradicciones en su seno respecto a los toros, y nunca ha acabado de aclarar cuál es su posición actual ante el mantenimiento de las corridas, una indecisión que al final se les vuelve en contra.

No importa que el dichoso Premio Nacional fuera creado por Zapatero; ni que en Extremadura los creara Fernández Vara, adelantándose a la competición iniciada el mismo viernes por las comunidades del PP para tener galardones propios; tampoco que la feria de Olivenza, por ejemplo, haya disfrutado de un amplio respaldo institucional. No importa nada de eso si, al mismo tiempo, y volviendo a las contradicciones, en Cáceres un alcalde socialista se deja caer el coso taurino, declarado bien de interés cultural, con tal de tener una justificación para no celebrar festejos; o si ahora, un ministro de Pedro Sánchez toma una decisión que no tiene en cuenta la identificación de las zonas rurales, el granero de votos del PSOE, con la tauromaquia. Con razón, socialistas como el manchego Page, el andaluz Espadas y el extremeño Quintana salieron enseguida a mostrar su discrepancia con una decisión que tiene, una vez más, mucho de política urbanita.

En definitiva, los toros ya se han convertido por torpezas de unos y oportunismos de otros, en un factor de polarización política más, que se resume en que si te gustan las corridas de toros formas parte de la fachosfera, y si aplaudes que no se promocione, eres partidario del régimen venezolano. Pero en realidad la Fiesta se merecería de un debate profundo que nos ayude como sociedad a afrontar nuestras propias contradicciones y a valorar cómo queremos ir evolucionando, sin sectarismos y juntos a ser posible.