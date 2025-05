Fastidiar al prójimo

Donald Trump está haciendo una labor impagable para que seamos conscientes de todo lo que hemos avanzado como sociedad y, al mismo tiempo, para alertarnos ... de que las conquistas sociales alcanzadas no son para siempre y pueden perderse. Es algo a tener en cuenta ahora que el auge generalizado de la extrema derecha encuentra, además, mucho respaldo entre los jóvenes, que cuestionan cosas porque piensan que han existido siempre.

Si el presidente norteamericano culpa de un accidente aéreo a las políticas de diversidad e inclusión que se han seguido, y que anuncia que revocará, desde aquí deberíamos quedarnos con que hay que pelear por que se mantengan ese tipo de políticas, pues la locura del programa trumpista puede llegar hasta este lado del mapa. Empieza a suceder con la inmigración, con una Europa que ha comenzado a endurecer las condiciones de entrada al rebufo de la nueva política migratoria americana.

En Extremadura mueren cada año casi un millar de personas antes de recibir la prestación por dependencia a la que se había comprometido el Estado, en este caso, la Junta. El dato es triste, seguramente no le resultará ajeno a muchos de ustedes y, sobre todo, debería servir para que la Administración redoble sus recursos y su eficacia con el objeto de reducir tan mala estadística, que es aún bastante peor en otras comunidades autónomas

Sin embargo, no perdamos la perspectiva de que la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas aún no ha cumplido los 20 años de existencia, que supuso una de esas conquistas sociales que nos gusta calificar de históricas y que gracias a ella, pese a su insuficiencia financiera y sus grietas, muchísimas familias han podido dispensar a sus mayores una atención mejor que si no hubiera existido esta norma.

La conocida como ley de dependencia fue aprobada con los votos favorables tanto del PSOE como del PP, circunstancia que ya nos resulta extraña en unos tiempos en que la política traslada al ciudadano que se ha convertido en una maquinaria que prioriza el bloqueo del otro por encima del avance colectivo, como sí ocurrió en 2006.

La ley de dependencia, votada por PSOE y PP, con todas sus grietas, fue un ejemplo de avance que ha beneficiado a muchas familias

El Parlamento extremeño lleva camino de su bloqueo cuando aún no se han cumplido los dos años de legislatura. Ni el PP ha interiorizado de verdad que necesita el apoyo de otros partidos si quiere llevar adelante sus políticas, ni el PSOE encuentra la postura y se maneja dubitativo en su poco acostumbrado papel de oposición en Extremadura. Así las cosas, el anuncio de que no apoyará (basta la abstención) el decreto ley con el que el Gobierno regional intenta recuperar una parte de los presupuestos, que estaba dispuesto a dejar pasar, introduce más incertidumbre en el marco político extremeño.

La sensación creciente de que, hoy en día, todo puede suceder en la Asamblea regional con cualquier punto que se someta a votación, impide a la ciudadanía confiar en que la acción política va a contribuir a mejorar sus vidas y conduce a su progresivo alejamiento. De la desafección se pasa rápido a cuestionar las instituciones, y, de ahí, a pensar a cambio en soluciones simples y drásticas como las que suele ofrecer el populismo de extrema derecha. Cuando te das cuenta, avances sociales que pensabas que eran para siempre, se han esfumado.

Coincidir en votaciones con quienes están en el otro extremo del arco parlamentario, lo que se llama pinza haciendo abuso de este concepto, no es en esencia malo y se da con naturalidad muchas más veces de las que parece en todos los parlamentos; lo peor es que la voluntad de bloqueo inspire siempre la acción política, porque eso provocará una parálisis que abre la puerta, como vemos, a quienes están al quite para que se retroceda en muchas de las conquistas alcanzadas. Hay que tenerlo en cuenta y poner las luces largas en la tarea política antes de que pese más el impulso de fastidiar al prójimo.