En Extremadura no hay okupas

María Guardiola ya es presidenta de la Junta de Extremadura. Doce meses de trayectoria meteórica culminada este 14 de julio con el asalto democrático a ... la plaza del Rastro, sede oficial de la Presidencia. Democrático y legítimo, como bien destacaron ayer tanto PSOE como Unidas por Extremadura, que una cosa es que no guste el pacto con Vox y otra que no pueda gobernar un partido que no ha ganado las elecciones. Que tome nota Feijóo y en general el PP.

Ni hay okupación de la Presidencia ni la comunidad sufre este problema de usos indebidos de viviendas. Ángel Pelayo Gordillo, portavoz de Vox, estuvo monocorde y con la sensación de que le cansa el parlamentarismo si consiste en desmentir lo que él llama prejuicios contra su partido. Pero que Gordillo se exprese en buen tono no quiere decir que sus palabras no tengan un trasfondo preocupante, por ejemplo, cuando menciona el supuesto peligro que acecha a la propiedad privada en Extremadura, que no respalda ninguna estadística oficial. Exagerar los problemas para ofrecer las soluciones que a ellos les interesan es una estrategia nociva que practica a menudo la extremaderecha y que ya tenemos dentro del Parlamento extremeño. Guardiola les ha nombrado menos que los dedos de una mano durante los dos días de investidura. A la presidenta se le sigue sin ver cómoda con su socio de gobierno, pero suena a pose desde que tuvo que retractarse a la fuerza y que anticipa una legislatura intensa. La extremaderecha a menudo exagera los problemas para ofrecer las soluciones que les interesan. Es una estrategia nociva Enfrente estará Unidas por Extremadura, con una Irene de Miguel que tras el shock del 28-M ha recuperado a tiempo el pulso parlamentario. Enérgica, sarcástica, con datos para apoyar sus diatribas y dura contra Guardiola por romper su palabra. Tras interiorizar un papel que no esperaba en este legislatura, se le nota a gusto fustigando al bloque de la derecha. La presidenta de la Junta dejó pasar la ocasión para dar más detalles de lo que se propone hacer, con Vox o sin Vox. Solo dejó claro que su espejo es Moreno Bonilla tras dibujar un supuesto milagro fiscal andaluz. Deberá curtirse en la crítica política porque ayer se mostró en exceso vulnerable en un debate que se mantuvo en unos buenos cauces parlamentarios. Incluso hubo tiempo para la emoción. La sentida por la propia Guardiola y la también experimentada por un Vara que dijo adiós. De Miguel, poco dada al elogio del socialista, y la nueva presidenta le dirigieron afectuosas palabras que probablemente ayuden a dulcificar la pérdida de la Junta. Pero no es un desalojo, es la democracia.

