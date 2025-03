Un año después

Esta semana se ha cumplido un año del 28-M que permitió el cambio de gobierno en la Junta de Extremadura. Pese a los 12 ... meses transcurridos, apenas son 10 los efectivos desde la formación del ejecutivo autonómico, a mediados de julio y a pocos días de unas elecciones generales que también alargaron la incertidumbre sobre la política nacional. En fin, poco margen en realidad para que los ciudadanos noten de verdad si la marcha del PSOE y la llegada del PP y Vox ha llevado consigo un cambio profundo de modelo y, en ese caso, en qué le beneficia o perjudica.

La incorporación inesperada para la propia María Guardiola del partido de ultraderecha al gobierno extremeño ha supuesto hasta el momento más ruido que nueces, como muchos aventuraban. Enfrascados en sus guerras culturales, no se han sumado durante este primer año a ninguno de los gestos institucionales en favor de la mujer, el movimiento LGTBI o contra la violencia de género, además de prodigar ataques a la inmigración, pero no se puede decir que, hasta el momento, los extremeños hayan visto retrocesos reales en ninguno de estos ámbitos.

Eso no quiere decir que su política sea edificante ni inofensiva, porque en democracia los discursos también son importantes, y las palabras van ahormando una manera de convivir en sociedad.

Además, contribuye a las contradicciones de un PP, que un día los acepta de socio y otro prácticamente dice no conocerlos, pero de los que va tomando gestos tan feos e innecesarios como el de eliminar aquello que recuerde a gobiernos socialistas hasta en los nombres de premios.

De hecho, si algo ha caracterizado este primer año de legislatura ha sido el sembrar dudas sobre supuestos despilfarros (mascarillas, subvenciones) y la queja por la herencia recibida en una clara sobreactuación. Es comprensible el vértigo de quien empieza a gobernar y que además lo hace con poca experiencia, como es el caso de prácticamente todo el ejecutivo de Guardiola, pero al PP le ha costado entender que ya no están en la oposición y que les toca ahora a ellos resolver las dificultades. Ya hubieran querido Ibarra, Monago o Vara cuando llegaron haber tenido el actual escenario económico de Extremadura.

Los problemas hay muchos y variados. Son los mismos que hace un año. Las infraestructuras siguen lastrando el crecimiento de la región y el sistema sanitario no logra superar el atasco que dejó como resaca la pandemia, pero que ya venía apuntándose. Las soluciones mágicas que se esbozan se diluyen luego en contacto con la realidad.

Con Vox en el gobierno no se han producido hasta ahora retrocesos, pese a sus discursos poco constructivos

El gobierno de Guardiola demostró su energía al comienzo con las rebajas tributarias que había anunciado en campaña, pero no aprovechó los presupuestos expansivos para dar un verdadero giro y luego se ha focalizado en ayudar a esa clase urbana, votante tipo del PP, que no pasa dificultades para llegar a fin de mes, pero a la que no le vienen mal tampoco las ayudas públicas, antes inalcanzables por renta. El gobierno regional de PP-Vox no ha eliminado ayudas, las 'paguitas' tan ridiculizadas, sino que las ha ido extendiendo hacia arriba.

Luego están los comedores escolares, que como en el caso de los regadíos de Tierra de Barros, da la impresión que no se tiene la voluntad suficiente de llevarlos a cabo, porque requieren gestión y habilidad política sin duda, y porque tampoco se pueden capitalizar como éxito propio. Lo que no se pueda vender políticamente, y además esté rodeado de una cierta complejidad, mejor aparcarlo. Con mayor discreción se ha trabajado, pese a los tropiezos iniciales, con los proyectos industriales en marcha, que pueden cambiar la cara de la región.

Faltan en todo caso tres años para alcanzar el final de legislatura, que es cuando se deberán hacer los balances completos. Para entonces, Guardiola ya tendrá su propia herencia.