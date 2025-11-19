HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 18 de noviembre, en Extremadura?

¿Dónde compro un lápiz?

Olga Vázquez Galván

Almendralejo

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00

Y quien dice un lápiz dice una botella de acero inoxidable, una mochila o una linterna para regalar. Y no hablemos ya de libros. Esto ... es lo que se puede comprar en una papelería tradicional. ¿Cómo puede ser que en una zona donde se encuentran dos institutos de secundaria, un centro universitario y dos colegios de infantil y primaria, además de domicilios particulares, no se encuentre un establecimiento de estas características?

