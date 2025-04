La guerra infinita

Esta semana se han cumplido dos meses de guerra en Gaza, dos meses desde los ataques terroristas de Hamás y de las tremendas represalias de ... Israel que afectan a toda la población gazatí. Con este aniversario de fondo, Israel ha intensificado los ataques y el secretario general de la ONU, António Guterres, ha recurrido al artículo 99 de la Carta fundacional. Lo habrán leído, visto o escuchado, un titular más en esta cascada de titulares sin solución, Guterres intentaba forzar así un alto al fuego por motivos humanitarios, pero no ha sido y parece que no será, al menos no de momento y el momento se está haciendo eterno, infinito.

Una amiga me contó recientemente que su hija de 5 años le preguntó viendo el informativo de una televisión nacional si la guerra era infinita. Dos meses a una niña de 5 años le deben de parecer infinitos o dos imágenes seguidas de una guerra que no entiende, porque las guerras no están para entenderlas. En ese mismo informativo la niña también se enteraba de que un hombre había matado a su mujer y a su hija, la pequeña se lo contaba a la hermana mayor, a lo que la mayor preguntaba: «Por qué». La pequeña respondió: «Porque era malo».

Es difícil añadir nada más, desde la lógica de unas niñas, las guerras son infinitas y los hombres que matan a sus mujeres son malos. Me gustaría que me prestaran sus gafas de mirar para entender el odio que la muerte de la actriz Itziar Castro ha generado en las redes sociales. Por si no lo saben, les cuento que se han dicho cosas tremendas sobre ella, su muerte ha desatado una ola de gordofobia, así lo destacan algunos medios. ¿Se merecía morir Itziar Castro por ser gorda? Es esa la «lógica» maligna que han seguido los que ha escrito mensajes simplistas y cargados de odio que no voy a reproducir por ser repulsivos.

¿Hay una respuesta sensata y elaborada para entender este odio? ¿Podemos llorar en la misma semana la muerte de Concha Velasco y escupir bilis sobre la tumba de Itziar Castro? Podemos, se ha hecho, se ha escrito, se ha llorado y se ha odiado. Y así es todo cada día, yo opino esto, tú lo contrario, las guerras en redes sociales, como lo serían en la barra de un bar, o en cualquier trinchera, son también infinitas.

Es este un buen momento para recordar a la gran Gloria Fuertes cuando decía que a ella solo le erotizaba la gente buena, «porque –decía– he visto gente muy maja, tíos muy majos y señoras muy guapas, y luego por dentro eran la antielegancia y el ascoputo». Pues eso, el «ascoputo», gracias Gloria Fuertes, allá donde estés, por ponerle nombre a esa gente.

El viernes me junté con un grupo de mujeres que son la antítesis del «ascoputo», mujeres a las que he visto crecer, en todos los sentidos, desde la infancia. Qué suerte la nuestra de poder hablar, reír y llorar a pesar de las diferencias, hacerlo durante horas en una mesa larga mirándonos con los ojos de esas niñas que se vieron por primera vez en un aula, forzadas por el calendario. Sabemos de diplomacias y de resolución de conflictos, nos hemos enfadado, alejado y reencontrado a lo largo de los años, como en las mejores familias.

Seguro que saben de lo que les hablo, así que hagámoslo posible ahora que se avecina un tiempo propicio para los buenos deseos, hagamos que no se quede en el brillo de las luces, en la abundancia de las cenas y comidas copiosas, en la letra machacona de villancicos repetitivos y en las compras exprés. Hagamos que cuente en la carta de los buenos deseos, pactemos una tregua.