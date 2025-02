Naviday Day

Estamos en Navidad. Pero no en Navidad, Navidad, la fiesta cristiana tradicional que evoca el nacimiento de Jesús en Belén, sino, sobre todo, en otra. En lo que ahora llaman Navidad pero no es más que una celebración mundana en la que prima lo comercial ... y lo lúdico. Explosión de alumbrado público; bullicio callejero; petardos; artefactos feriales, estalaches y casetas de mil cosas en calles y plazas; consumismo desaforado, y actividades de todo tipo que muy poco tiene de sacro.

Con el espíritu religioso muy desdibujado, lo que hoy llaman Navidad es casi solo un «evento» más entre los foráneos Halloween, First Date, Black Friday o Black Monday que nos han invadido últimamente. La celebración de no se sabe qué. El solsticio de invierno, Semana Blanca, Week Silver, o Yules, según las versiones. Como mucho, Nöel. En realidad, del desbordamiento del consumo y la invasión de las terrazas. Cultura europea, dice el Gobierno de España.

Antes, casi los únicos elementos no religiosos que asomaban entre los villancicos por Navidad eran los anuncios de turrón el Lobo, atún Calvo, Terlenca, Filomatic, muñecas de Famosa, Varón Dandy, Chesterfield, coñac Fundador, que siempre estaba como nunca, y Ginebra Green Fish sin terpenos pesados. «Para dentro, Romerales», de Farmacia de Guardia, y «Papá, ven en tren», cuando decirlo no era un sarcasmo de mal gusto del Gobierno de España y su apéndice autonómico.

Hoy, que en la decoración callejera que se pone por ser Navidad, esto es, una fiesta cristiana, figure la estrella que la simboliza, un ángel, u otra referencia religiosa, es un milagro. A lo más que se llega es a un árbol o un cono monumental adornado con bolas. E impensable que un ente público exhiba un Belén en su vestíbulo, pues al ser órganos del Estado no están para esas cosas. Lógico. Ni para colocar pancartas ajenas a su carácter institucional. Aunque una deseando «Felices Pascuas» o «Paz a los hombres de buena voluntad», no desentonaría. Pero no. Gobierno de España.

Aunque su sentido y lo que se celebra en nuestros días nada tiene que ver con su esencia cristiana, la Navidad sigue siendo un referente cultural, social, y comercial tan potente que a la parafernalia que se articula con su pretexto se le sigue llamando Navidad para aprovechar el tirón.

Con todo, bajo esa hojarasca mundana la Navidad auténtica pervive, y son muchos los creyentes, familias, cofradías, asociaciones y sectores de la sociedad que la continúan viviendo en su espíritu devocional con el apoyo de las instancias que la fomentan en su verdadero significado.

Aunque es posible que en pocos años, entre el 24 de Diciembre y el 6 de Enero, lo que se celebre sea Naviday Day. Y que para cantar villancicos haya que pedir un permiso oficial.

Hasta tanto, el león y la columna les felicitan las Pascuas al estilo tradicional.

Este Cronista que es

del León escribidor,

al apreciado lector

del HOY saluda cortés.

Y como este es el mes,

de la confraternidad,

se toma la libertad,

de pedirle el aguinaldo,

que aunque sea de poco saldo,

suele darse en Navidad.