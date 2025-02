La elección de Kevin McCarthy habrá sido entretenida, pero a la gente le interesan otras cosas. No sé, adelgazar. Aunque, como dice la actriz Siobbah ... Finneran, hay que dejar esos propósitos para febrero porque enero es muy mal mes (en España también, que vamos del roscón al IVA).

En una app de yoga, además de preguntarme si soy hombre, mujer o no binario, plantean esto: «Elige cualquier acontecimiento de vida que te haya provocado un aumento de peso. Estrés o salud mental. Vida familiar o laboral ajetreada. Matrimonio o una relación. Embarazo. Medicina o trastorno hormonal. Ninguno de los anteriores. Mi peso está bien». Elige tu propia aventura. A ver, supongo que «ninguno de los anteriores» es el más común. O sea, comer como una cerda. Comer más de lo que gastas. Y, bueno, si febrero no es tampoco el mes adecuado, pues tiro de la plegaria de siempre: Señor, si no puedes hacerme delgada, ¿puedes hacer gordas a las otras?