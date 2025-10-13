Poca presión en Valdepasillas

Comenta Compartir

Por tercera vez, en un periodo de tres meses, me dirijo al señor alcalde para expresar mi queja por la poca presión del agua en ... el suministro público que tenemos en muchas viviendas de Valdepasilla. Al parecer, la red de la barriada está muy deteriorada y no soporta la presión idonea. El Ayuntamiento no la sustituye y Acualia, para que no haya averías, baja la presión de la red. Con estas medidas se perjudica a los vecinos y familias y no se presta el servicio público necesario para una vida saludable. Estamos pagando un servicio que se presta mal y cobran bien por él. Espero que no sean ciertos los rumores que corren por la zona, que el que tiene que vigilar mira para otro lado y el que lo tiene que prestar aprovecha la oportunidad, y los vecinos a pagar y sufrir las deficiencias. Ya, en anterior correo, informé de que de no tener agua en mi domicilio, iría, junto con mi familia, a ducharnos en las instalaciones del Ayuntamiento, necesidad que tenemos todos las personas y que nuestros ayuntamientos deben proporcionar; previa convocatoria de los medios de comunicación. Espero que a la tercera sea la vencida y no caiga esta queja en un cajón del olvido.

Cartas al director