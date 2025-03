Melilla, denuncia latente

La muerte de al menos 23 jóvenes de entre los muchos que el 24 de junio intentaron saltar la valla de Melilla no ha recibido ... todavía una explicación convincente por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del Gobierno. La emisión de un documental de la BBC con nuevas imágenes de lo sucedido y la existencia –según sus productores– de otras aún de mayor crudeza han reabierto el debate. Aunque el Ministerio sigue considerando que no se ha aportado prueba alguna de que se produjera un solo fallecimiento en territorio nacional. Y continúa calificando de «proporcional» la actuación de los integrantes de la Guardia Civil, así como las devoluciones en caliente de quienes habrían protagonizado «un intento de asalto violento a nuestra integridad territorial». Términos cuando menos excesivos para describir un episodio migratorio, aunque estuviese organizado o instigado. Puesto que difícilmente sus protagonistas y finalmente víctimas podían haber actuado con la finalidad de violentar la integridad territorial de España frente a un operativo que, aún de manera improvisada, reveló la sintonía entre la Guardia Civil y la Gendarmería marroquí. Continúan latentes los indicios de que hubo personas heridas y desatendidas, que sus lesiones se produjeron también en España y a causa de la actuación o de la omisión de guardias civiles, que se sucedieron secuencias conniventes entre las fuerzas de seguridad de nuestro país y las marroquíes contrarias a derechos fundamentales, que hubo fallecimientos por aplastamiento y asfixia que pudieron ser evitados evitando la estampida hacia la parte más estrecha del embudo que conforman la orografía y la valla en ese punto concreto.

La BBC titula el documental 'Cómo la policía española vio y no impidió que decenas de migrantes murieran en la frontera con Marruecos'. En las informaciones escritas que presentan el documental, la cadena británica señala «podemos ver cuerpos sin vida que son arrojados de un lado a otro, personas que sangran y agonizan, a las que parece que no se les ofrece asistencia». El 26 de junio, el presidente Sánchez declaró que había sido «un asalto bien resuelto por parte de los dos cuerpos de seguridad, tanto de España como de Marruecos». Luego se lamentaría de no haber visto las imágenes antes de pronunciarse. Aunque ya había destacado la coordinación policial hispano-marroquí. Las imágenes que no vio Sánchez son las que han de visionarse en sede parlamentaria para que, cuando menos, Marlaska asuma alguna responsabilidad.