Por un Womad sin botellón

¿Cuál es el motivo para que en el Womad no se prohíba el botellón? ¿A qué tienen miedo nuestras autoridades? ¿ Por qué sí se ... prohibió el botellón en el concierto de los 40 Principales y no el Womad? Esas y otras preguntas me hago y hago, pues el Womad, como ya casi todas las fiestas masificadas, se convierten a partir de una hora determinada en un gran botellón, donde lo que menos importa es la música, a la que no se le presta atención. Las bolsas y plásticos inundan la Plaza Mayor de Cáceres, casi no se puede uno mover sin pisar botellas, lo que lleva al cabreo de sus usuarios, casi todos muy jóvenes –y seguro que algunos menores de edad–, bebiendo grandes cantidades de alcohol. Luego vendrán intoxicaciones etílicas, comas, peleas, accidentes y demás. Se apela al civismo de la gente pero sabemos que luego todo queda como un mar de plásticos y es una pena que nuestro Womad, por el que tanto luchamos cuando se exilió al ferial, al que he ido en todas las ediciones y que propaga la comprensión y solidaridad entre los pueblos del mundo, donde se descubre música intercultura, es triste que se falte al respeto a grupos que cantan y bailan su música por parte de muchos espectadores que les dan la espalda y van a lo suyo, alcohol y suciedad ambiental. No se dan cuenta de que esos botellones dan razones a los que no les gusta el Womad y quieren cargárselo, como ya se intentó. Esos botellones denigran al Festival y si se quisiera, se podrían evitar como ya ha sucedido en otros festivales. El Womad es una marca y seña exclusiva de Cáceres, con una filosofía de unión y solidaridad entre los pueblos y culturas del mundo por la música, talleres y gastronomía, así que seamos consecuentes y valoremos lo que tenemos y no lo convirtamos en un macrobotellón que pueda hacerlo morir asfixiado de plásticos y basuras.

