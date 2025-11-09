HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Sobre el lenguaje de los delincuentes

El tráfico de estupefacientes y el blanqueo de capitales siempre ha generado un léxico particular creado para eludir la acción de la autoridad

Marcelo Cruz González

Inspector Jefe Del Cuerpo Nacional De Policía

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Uno, que ha dedicado más de cuarenta años de su vida a luchar contra la delincuencia, dispone de un amplio vocabulario con palabras dimanantes de ... su jerga, su argot o el caliente carcelario, muchas de las cuales nos recuerdan a la de germanía, usada especialmente por los pícaros y maleantes, rinconetes y cortadillos de pasados siglos. Habría tema para escribir un libro (diccionario) así de gordo, que el que esto firma tiene ya en proyecto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallada muerta una mujer en la piscina de su domicilio en Badajoz
  2. 2 Una mujer de 58 años resulta herida tras caer a la Ribera del Marco de Cáceres
  3. 3 Alerta alimentaria: retiran este chóped de DIA por posible contaminación con listeria
  4. 4

    Oramba levantará 80 pisos en la Casa de las Aguas y estudia crear un parking de varias plantas
  5. 5 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  6. 6

    El día que Badajoz buscó un monstruo en pleno temporal
  7. 7 Herido grave un policía en un tiroteo durante un dispositivo contra el narcotráfico en Sevilla
  8. 8 Saúl Noriega: «Moverse, bueno contra el cáncer»
  9. 9

    Extremadura ya no es la comunidad que más espera para operarse
  10. 10

    93 artistas crean una selva para el Guadiana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Sobre el lenguaje de los delincuentes

Sobre el lenguaje de los delincuentes