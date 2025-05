La Plaza de San Jorge de Cáceres es la plaza que cuenta historias. No es la primera vez que escribo y la defiendo como escenario ... teatral. Y de nuevo siento la necesidad de hacerlo, porque el Festival de Teatro Clásico volverá a prescindir este año de ese incomparable espacio escénico.

¿Qué la hace tan especial? Su escenario natural para las representaciones. No es grande pero su retablo arquitectónico rodeado de edificios que son historia viva sobrecoge. Su configuración cerrada le confiere idoneidad técnica para las artes escénicas, generando el recogimiento necesario y silenciando ruidos externos. Su acústica permite que la voz resuene con claridad.

La Iglesia de fondo con sus escaleras ascendentes y sus torres blancas es un telón que cualquier director podría soñar. Para los dramas es sublime. Aquí, 'El alcalde de Zalamea' encuentra el estrado perfecto para la justicia. 'Don Juan Tenorio' desafía al destino bajo la mirada de San Jorge. 'La Celestina' halla al caer la noche el cómplice perfecto para sus ardides, secretos y codicias.

Puertas y balcones de palacios invitan al enredo de 'La viuda valenciana', a la obsesión cómica de 'El avaro', o a la desfachatez de 'El Buscón' y 'El lazarillo de Tormes'. La plaza entera, con sus cobijos y desniveles, es un vibrante patio de vecinos donde la comedia y la picaresca cobran vida.

Para la épica su frontispicio es el lienzo ideal. En 'Fuenteovejuna' el pueblo es la plaza y la voz que grita «¡Fuenteovejuna lo hizo!». El mismísimo Quijote tiene a mano los mejores gigantes en las torres, con una Dulcinea bajando la escalinata tan real y bella como un loco cuerdo puede concebirla.

Hasta el 'Sueño de una noche de verano' de Shakespeare se convierte aquí con iluminación y escenografía en un bosque encantado. Y 'Romeo y Julieta' sellan su amor con un beso dramático desde uno de sus balcones, elevando su tragedia al aire libre.

Para el género picaresco no hay lugar más propicio. 'Cyrano de Bergerac' tiene su atril perfecto para duelos de esgrima y versos desbordantes. 'La serrana de la Vera' encuentra en las piedras reflejo de su fortaleza y espíritu indómito. Y la vitalidad de la Comedia del Arte convierte cada escondite en lugar para sus improvisaciones y piruetas.

La Plaza de San Jorge de Cáceres es un actor versátil y a la vez un regio coprotagonista. Su capacidad de transformación e interacción con la historia la convierten en el escenario al aire libre más excepcional del mundo. Aquí, el teatro no es mera imitación de la vida, sino la vida misma que se desborda sobre las tablas de piedra. No es un simple decorado, es el crisol de la comedia y el trono de la tragedia. La grandeza del teatro no reside solo en lo que se dice, sino en el lugar donde se dice, y esta Plaza de San Jorge con su historia y belleza inherente, eleva cada texto a la categoría de lo inmortal.

Su ausencia este año es un vacío que ningún otro escenario puede llenar.