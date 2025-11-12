HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 11 de noviembre, en Extremadura?

Premio Planeta

Manuel Martínez Mediero

Badajoz

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00

El Premio Planeta ha terminado por ser un arma arrojadiza. Llegará un día en que cuando te den el Premio Planeta, en lugar de divulgarlo ... a los cuatro vientos, lo ocultarás como si hubieras caído en la pederastia cuando ibas al seminario. Tendrás lo que te quede del millón de euros, pero no se lo podrás decir a tu esposa ni a tu familia. Una desgracia así no tiene parangón. La única que podrá presumir de haberlo leído será la asistenta de tu casa, siempre contándote desgracias, haber leído el Planeta será una más, y tú te llenarás de amor diciéndole, no se preocupe Basilia, el mundo ya ve cómo va, en Filipinas ha habido el peor tifón, han procesado al fiscal general, ya no hay nadie feliz, Feijoó intentó leer el Planeta, y todo ha desembocado en mejorar a Vox. Vox no lee nada y son más felices. Al PSOE extremeño ni se le ocurre leer nada, tenían al hermano de Sánchez, pero ha huido. Mi duda es si la magistrada extremeña que procesa todo lo leerá. Allá ella.

hoy Premio Planeta