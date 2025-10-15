Comenta Compartir

Los obituarios del periodismo español y los cumpleaños son mejores para whassap y multimedias. El obituario suele nacer cuando estas en tú casa disfrutando a ... todo el mundo. Hasta si se lo pedía te guardaba una cola. Si el fallecido se trata de un político, conmueve mucho aunque lo hayas puesto verde como está sucediendo últimamente, que ante una cuartilla en blanco te transformas en Góngora y Argote. No se puede derrochar mayor dolor, leo uno que se deshace en dolores «aunque era político no necesitaba la política para tener lleno el frigorífico». Con los cumpleaños es peor, porque yo tengo un amigo que lo felicitan todos los días y lleva muerto cinco años. Su viuda así lo llora todos los días. Si es un padre, es no vivir. El obituario y el cumpleaños es el último refugio para ponerte tierno, menos si eres víctima de la guerra, en ese caso hay que llevarlo en silencio para que Vox te perdone.

