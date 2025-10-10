HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cartas al director

El Caso Bonilla

Manuel Martínez Mediero Badajoz

Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00

Bonilla era un muchacho bueno, educado, de suave manera, voz armoniosa, no se le conoce que haya insultado a nadie. Hablando suele encoger la nariz, ... apareciéndole en la frente reguladas arrugas, que le dan un aire comprometido con lo que dice y habla. Nunca hubiera podido contraer matrimonio con ninguna de las que el PP nos muestra a diario en el álbum de la politica, torea a voz como si fuera Morante de la Puebla, tiene siempre palabras muy medidas cuando habla del presidente del Gobierno, o sea, que está a millones de kilómetros luz de los que acusan al presidente de haber vivido de la prostitución. Es un hombre muy parecido a Fernandez Vara, que tenía un segundo para decir lo que no quería decir. Un ejemplo: desaparecen las cajas de ahorro de Extremadura y fue cosa milagrosa. Ahora Bonilla se enfrenta a un grave caso hospitalario y ha mandado a su casa a la consejera de Salud, todo sin levantar la voz, con una educación ejemplar como la que tenía Vara, que en gloria esté. Con una educación cara, estudiada y de muchos quilates. Mejor así, ¿no?

