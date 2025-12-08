HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

Almendralejo

Manuel Martínez Mediero

Badajoz

Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Veo por televisión el partido de futbol, entre el CD Extremadura y el entrañable club de Sevilla, con el campo a rebosar como se hace ... todo en esa admirable ciudad de Almendralejo, desbordante y desbordada, siempre fue así, cordial, abierta y culta, sobre todo cuando el Marqués de la Encomienda repartía Quijotes por Europa, al mismo tiempo que llevaba vinos olorosos e impares, como en época pasada eran los vinos de Almendralejo. Al igual que en el presente, Almendralejo tuvo en el pasado una juventud hermosa y elitista, con mujeres independientes y hermosísimas como fuera Isabel Cué, cuyo recuerdo es imborrable, feministapero femenina, su casa, su familia, tenían un perfume todo aquello que no era único en una sola familia, sino en todo un pueblo, concienciado en lo social también. Todo eso me recordaba ese partido, que también me recordó la primera vez que jugaron en ese campo el CD Badajoz, cuando subió a Segunda Division en 1953 creo, y el Extremadura quedó segundo, jugando en el Extremadura, Hinojosa y Vecino, y en el Badajoz aquel equipo único que inventó con su entrenador, Valdor Sierra, el fútbol de apoyo, triangulado y perfecto de Pablito y Zamorita. Tuvo la suerte Almendralejo de tener un alcalde como Tomás de la Hera, dando conferencias sobre la libertad, y la igualdad y, por supuesto, la fraternidad. Imborrable recuerdo, cuando en plena transicción, Tomás de la Hera me invitara, a pregonar las fiestas de la vendimia de 1975 y, ante más de cinco mil personas, lancé una soflama contenida sobre el hombre paleolítico. Antes de subir al estrado, Tomás que era además un caballero, se me acercó y me dijo, «por favor Manolo, ten presente lo que vas a pregonar». Y pregoné el ser libres, el amar la educación, ser en definitiva personas de derecho. Todo eso en estos momentos, se tambalea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fiscal a los 25: «Sabía que iba a conseguir la plaza antes o después»
  2. 2

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  3. 3 Herida una mujer en un accidente de patinete en Badajoz
  4. 4 Herida una mujer en un accidente de patinete en Badajoz
  5. 5 Estos son los candidatos a presidir la Junta de Extremadura
  6. 6 Fallece también la mujer que sufrió quemaduras en el incendio de Navalmoral
  7. 7 Diez belenes para disfrutar la Navidad en Extremadura
  8. 8 Dónde puedes ver gratis este puente de diciembre a Sanguijuelas del Guadiana
  9. 9 Trasladado en helicóptero al Universitario de Cáceres tras caer de un caballo en Valdesalor
  10. 10

    El Ayuntamiento tendrá que pagar 170.000 euros a dos policías locales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Almendralejo