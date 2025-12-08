Comenta Compartir

Veo por televisión el partido de futbol, entre el CD Extremadura y el entrañable club de Sevilla, con el campo a rebosar como se hace ... todo en esa admirable ciudad de Almendralejo, desbordante y desbordada, siempre fue así, cordial, abierta y culta, sobre todo cuando el Marqués de la Encomienda repartía Quijotes por Europa, al mismo tiempo que llevaba vinos olorosos e impares, como en época pasada eran los vinos de Almendralejo. Al igual que en el presente, Almendralejo tuvo en el pasado una juventud hermosa y elitista, con mujeres independientes y hermosísimas como fuera Isabel Cué, cuyo recuerdo es imborrable, feministapero femenina, su casa, su familia, tenían un perfume todo aquello que no era único en una sola familia, sino en todo un pueblo, concienciado en lo social también. Todo eso me recordaba ese partido, que también me recordó la primera vez que jugaron en ese campo el CD Badajoz, cuando subió a Segunda Division en 1953 creo, y el Extremadura quedó segundo, jugando en el Extremadura, Hinojosa y Vecino, y en el Badajoz aquel equipo único que inventó con su entrenador, Valdor Sierra, el fútbol de apoyo, triangulado y perfecto de Pablito y Zamorita. Tuvo la suerte Almendralejo de tener un alcalde como Tomás de la Hera, dando conferencias sobre la libertad, y la igualdad y, por supuesto, la fraternidad. Imborrable recuerdo, cuando en plena transicción, Tomás de la Hera me invitara, a pregonar las fiestas de la vendimia de 1975 y, ante más de cinco mil personas, lancé una soflama contenida sobre el hombre paleolítico. Antes de subir al estrado, Tomás que era además un caballero, se me acercó y me dijo, «por favor Manolo, ten presente lo que vas a pregonar». Y pregoné el ser libres, el amar la educación, ser en definitiva personas de derecho. Todo eso en estos momentos, se tambalea.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión