Gracias de corazón

Tengo 87 años. Puedo decir que he tenido una vida plena y llena de felicidad junto a mi esposa y mi hija, mis dos hijos, ... cinco nietas y nieto y una biznieta. Sorteé un cáncer hace muchos años, así que conozco bien los hospitales por dentro. La edad pasa factura y en mi caso el páncreas comenzó a dar algo de lata. Tras varios ingresos graves de los que me recuperé, hace unas semanas pasé de nuevo por el hospital Universitario de Badajoz para someterme a una prueba, en principio rutinaria. Y me tocó la cuota de la estadística en la que cualquier prueba simple se complica. Lo he pasado mal, pero ya me estoy recuperando. Por eso ahora, cuando aún estoy convaleciente, quiero agradecer todas las atenciones que recibí por parte del personal, desde la planta siete y médicos de la sanidad pública hasta la organización de mi traslado al Hospital Quirónsalud Clideba, desde donde escribo esta carta mientras me recupero. También agradezco al personal que me trasladó en ambulancia con diligencia y, desde entonces, a tantos y tantas trabajadoras de la segunda planta, por las atenciones que recibo permanentemente. En especial, quiero tener unas palabras de afecto y reconocimiento para la doctora Dolly Amador, a la que considero un ángel llegado del cielo, que me ha devuelto la confianza en nuestra sanidad y en el ser humano, que me trata con cariño, con la humanidad y empatía que tanto hace falta en estos momentos, me dedica su valioso tiempo y me explica cómo me voy recuperando, con las palabras adecuadas, hasta estar segura de que lo he entendido todo.

Cartas al director