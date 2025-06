Mafia o democracia

Hace apenas una semana, el PSOE de Extremadura denunció ante la Policía Nacional una serie de amenazas de muerte recibidas en redes sociales. No hablamos ... de simples insultos o descalificaciones. Hablamos de mensajes, entre otros muchos, como «mirad debajo de vuestros coches» o «todos a la horca». Hablamos de una campaña de acoso organizada, cobarde y violenta, dirigida especialmente contra nuestro secretario general regional, Miguel Ángel Gallardo. Estamos ante un ataque directo a los cimientos del Estado de Derecho. Y que nadie se llame a engaño: esta ofensiva tiene instigadores políticos. Esta ofensiva nace de las derechas de Extremadura. Tiene su origen en la estrategia de fango, mentiras y barro puesta en marcha por el PP de Guardiola.

Ayer, en estas mismas páginas, el presidente provincial del PP de Badajoz, Manuel Naharro, decidió no desmarcarse de esta espiral de odio. Todo lo contrario: se sumó con entusiasmo. Y lo hizo, paradójicamente, apelando a la honestidad política, encubierta con bulos, mentiras y faltas de respeto. Él hablando de honestidad política, qué cosas… No todos jugamos con las mismas reglas. Mientras nosotros respetamos, ellos difaman. Mientras el PSOE construye, la derecha de esta región destruye. Los hechos hablan por sí solos.

Las acusaciones que el PP lanza contra Gallardo no son más que una cortina de humo para tapar su propia miseria política. Le acusan de usar las instituciones en beneficio propio, cuando es el PP quien lleva años haciendo de las instituciones su coto privado. ¿De verdad alguien del PP puede dar lecciones? ¿En serio pide explicaciones el único partido político en la historia de España condenado por corrupción, aún estando pendiente de resolver más de 30 juicios por este delito?

La incorporación de Miguel Ángel Gallardo a la Asamblea no es un blindaje. Es una decisión responsable para liderar la oposición frente a un gobierno regional que ha convertido estos dos años en un campo de minas para los derechos sociales. La señora Guardiola, abrazada sin pudor a la ultraderecha, ha dinamitado la sanidad pública, ha recortado en educación infantil, ha abandonado la dependencia y ha laminado los avances sociales que tanto costaron a generaciones enteras de extremeños. Trabajan poco y destruyen mucho.

Y mientras todo eso ocurre, intentan desviar la atención con un caso judicial que la propia Fiscalía ha pedido archivar. Miguel Ángel Gallardo ha dado la cara siempre. Ha actuado con transparencia, con responsabilidad y con la misma convicción que le ha hecho ser el referente político que es hoy. Su aforamiento como diputado no le libra de nada, como él mismo ha explicado: simplemente modifica el tribunal competente. Lo demás son bulos, manipulaciones y mala fe.

El PSOE de Extremadura está inmerso en un proceso de renovación firme, ambicioso, con un proyecto que mira al futuro. En el XIV Congreso Provincial del PSOE de Badajoz reafirmamos los valores que nos definen: unidad, juventud, feminismo y justicia social. Mientras la derecha siembra odio y confunde gobernar con delinquir, nosotros seguimos apostando por una Extremadura de oportunidades, digna y libre.

A quienes hablan de clientelismo, les invito a revisar la trayectoria de Miguel Ángel Gallardo. Como presidente de la Diputación de Badajoz gestionó más de 300 millones de euros anuales con eficacia, justicia y transparencia durante 10 años. Lideró con éxito la fusión histórica entre Don Benito y Villanueva de la Serena, sentando las bases de la tercera ciudad más importante de Extremadura. ¿Qué ha hecho el PP mientras tanto?

Miguel Ángel Gallardo no se esconde. Da un paso al frente. Y lo hace para defender una Extremadura donde los jóvenes no tengan que marcharse por falta de oportunidades, donde las mujeres puedan liderar sin miedo, y donde los servicios públicos no estén al albur de recortes ni dogmas ideológicos. Esa es la Extremadura que defendemos desde el PSOE. Una Extremadura que no se rinde, que no calla y que no se doblega.

Por eso, a los ciudadanos de la provincia de Badajoz y de toda Extremadura les lanzo un mensaje claro: que no se dejen engañar por el ruido de los que solo saben destruir. Frente a sus campañas de desprestigio, su fango, sus bulos, su odio y su hipocresía, nosotros respondemos con hechos, con compromiso y con valores. Frente a su mafia, elegimos democracia. Frente a sus amenazas, respondemos con más progreso, más derechos y más dignidad.

Que lo escuchen bien quienes hoy siembran el miedo: no nos vais a amedrentar. Ni ahora, ni nunca.