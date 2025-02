Comenta Compartir

Cada 22 de diciembre asistimos a la escenificación de la costumbre que da el pistoletazo de salida a la Navidad española: los niños de San Ildefonso, como todos los años, se suben hoy al escenario del Teatro Real con la esperanza de ser ellos quienes canten el Gordo y, por tanto, quienes repartan la mayor suerte. Sin embargo, en esta ocasión ha venido a mi memoria aquel fabuloso relato de Shirley Jackson, titulado 'La lotería' y publicado en 1948 en The New Yorker, que nos recuerda en clave de terror que las cartas del azar casi siempre están marcadas y que, cuando las aguas sociales están agitadas y lo que se sortea no es precisamente dinero, a veces es preferible soñar con que no nos toque nada.

A nadie le va a gustar leer esto, pero la verdad es que hay unas cuantas cosas mucho más probables que haber comprado un décimo premiado y, para variar, casi ninguna es buena. Con la variante ómicron haciendo de las suyas por todo el territorio, y para que no nos sacuda a nosotros ni a nuestros allegados, no nos quedará más remedio que extremar la prudencia en unas reuniones familiares presididas por la sidra, el turrón, los tests de antígenos y las terceras dosis. Este año, sin duda, la peor parte se la han llevado los palmeros afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja: la mala fortuna ha reducido a ceniza sus hogares, sus medios de vida y sus recuerdos. En otro orden de cosas, la Policía ha desmantelado en Murcia la rifa de una 'narcocesta' navideña que incluía cocaína, hachís, alcohol y un jamón, así que ya saben: tengan cuidado si no quieren terminar ganando una redada. Así las cosas, traten de no enfadarse cuando no les toque ni la pedrea. Ya ven que podría haber sido peor.