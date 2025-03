Ganadores malogrados

Por alguna razón, el maridaje entre deporte y literatura no suele ofrecer grandes resultados. Una posible explicación es que en la mayoría de los experimentos ... literarios que tienen alguna manifestación deportiva como asunto acaba mandando el forofo sobre el escritor, y las pasiones en este ámbito, como en otros, son difícilmente comunicables a quien vive exento de ellas.

Estos días de lectura estival me han deparado dos gratas excepciones. La primera de ellas, El sabor del último beso, es una recreación novelada de la biografía del primer piloto español que subió a un podio de Fórmula 1, con la firma del madrileño Javier Puebla. El protagonista, Alfonso Cabeza de Vaca y Leighton, marqués de Portago, es en sí mismo fascinante: hijo de un noble español y una millonaria estadounidense, seductor de modelos y actrices, entre ellas Linda Christian, la madre de Romina Power, vivió a toda velocidad una vida cosmopolita lejos de la rancia España de su época -mediados del siglo XX- hasta convertirse en piloto de la escudería Ferrari y acabar matándose al volante de un Ferrari 335 S en la legendaria carrera de las Mille Miglia. Con esos mimbres, Puebla escribe una ficción elegante, precisa y sugerente sobre la maldición del éxito, el atractivo, la riqueza y el valor, cuando tienen a mal juntarse en un solo individuo.

La otra lectura que me ha hecho reconsiderar mis prejuicios acerca del potencial que tienen las gestas deportivas para nutrir el relato épico de la mejor ley es la novela Once segundos, del marplatense Carlos Aletto. Hasta donde me consta, no ha sido aún publicada en España, pero me atrevo a sugerirle a cualquier editor audaz que haya en la sala que no tarde en leerla y apostar por ella. Utilizando como hilo conductor los once segundos que a Diego Armando Maradona le llevó fabricarse él solo el gol que valdría la victoria de Argentina sobre Inglaterra en el mundial de México 86, nos ofrece Aletto un terso Bildungsroman de singular hondura sobre la forja de un plumífero en el Mar del Plata de los años ochenta del pasado siglo. Una historia donde aquellos que parecen tener todo de su parte -igual que Maradona- muerden el polvo antes de tiempo, dejando tras de sí un fantasma que otros deben convertir en escritura para salvarlos del olvido.

Cada uno a su modo, hablan Puebla y Aletto de victorias con sabor agridulce, de ganadores que se malogran y a los que redimen con la belleza de su prosa. Al final, ya lo advertía Radio Futura, ganar siempre es tentar a la otra cara de la suerte.