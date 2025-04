Litio solo para la fábrica de la región

Comenta Compartir

Señor Vara, no puede salir un solo gramo de litio de Extremadura a no ser que sea en forma de batería eléctrica fabricada en Extremadura. ... No tiene sentido abrir la mina de litio si no se fabrican en Extremadura las baterías. Solo generar una industria de baterías supondrá un cambio en el desarrollo de la región. El litio se acabará y lo único que nos quedará es un boquete en el paisaje. Solo una industria de alto valor añadido puede suponer una generación de riqueza sostenible a largo plazo. Nunca deberíamos dejar salir ni un camión ni un tren de litio de la región. Por no hablar del mayor impacto ambiental que tiene mover esa cantidad de materia prima a larga distancia, mucho más ecológico desarrollar el producto cerca de la materia prima. Por favor, no pueden vaciarnos más.

Cartas al director