¿Qué ha pasado este viernes, 5 de diciembre, en Extremadura?
El director de la película ´Playa de Lobos´, los actores Dani Rovira, Guillermo Francella y Marta Hazas. EFE

Dani Rovira y el mero desecho

He podido ir a ver Playa de Lobos, la película de Javier Veiga que junta a Guillermo Francella con Dani Rovira y he salido del cine con tantas ganas de hablar de ella y tan pocos amigos para hacerlo, que me he visto obligado a contarles a ustedes la fascinación que me ha provocado

Juan Gómez Jurado

Juan Gómez Jurado

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:02

Existe un claro referente de esta película que es La Huella, aquella que juntaba también a dos enormes de la interpretación como Michael Caine y ... Lawrence Olivier y les sometía a un juego enloquecido de espejos, de cambio de roles constante, estirando la cuerda de sus interpretaciones y haciéndoles pasar por prácticamente todos los estados en los que un ser humano puede vivir en apenas dos horas.

Top 50
  1. 1 Un muerto en un accidente de tráfico en Higuera la Real
  2. 2 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  3. 3

    Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga
  4. 4

    Abascal: «Si Guardiola se empecina, quizá el PP tenga que cambiar de candidato»
  5. 5 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  6. 6 Donde el café invita a quedarse: nace I
  7. 7 Abascal en Cáceres: «Nos vamos a cargar la consejería de Igualdad en todas partes»
  8. 8 Muere el hombre herido este jueves en el incendio de una vivienda en Navalmoral de la Mata
  9. 9 El futbolista Aridane Hernández, detenido tras destrozar varios vehículos y dar positivo en alcoholemia
  10. 10

    Badajoz debe tener zona de bajas emisiones antes de enero para no perder la subvención del bus

