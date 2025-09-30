HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 29 de septiembre, en Extremadura?
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez EFE

Santos inocentes

Las declaraciones de Sánchez sobre la inocencia de su mujer y su hermano son muy sospechosas

Juan Carlos Ferrer

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:24

Échenle la culpa a Kafka, si quieren, pero cada vez que alguien proclama en voz alta su inocencia, o la de otro, percibo su culpabilidad. ... Leer «El proceso» a los veinte años, cuando aún estudiaba Derecho, me deformó la mente para siempre y corrompió mis categorías, es cierto, hasta extremos indefendibles. Estudiaba Derecho como un ingenuo para comprender la verdad del mecanismo judicial de la inocencia y la culpabilidad, y abandoné la carrera hastiado de mis preguntas insensatas a los profesores y sus respuestas sin sentido.

