No volvamos a la caverna

¿Volvemos a retroceder con la ley del aborto al punto de partida? ¿Realmente es un debate que la sociedad española esté planteando ahora mismo? ... Este país ya lo tuvo hace más de treinta años, y derivó en una ley homologable a la de los países de nuestro entorno, consiguiendo un consenso social que ha perdurado hasta nuestros días. Volver a replantearnos una vez más este asunto, por intereses partidistas o electoralistas, o apelando de nuevo a planteamientos morales, es un error garrafal que pagaremos con más crispación y polarización. La ley está clara, y ha de cumplirse como así ha venido haciéndose hasta ahora. Este es un derecho de las mujeres, de nuestra sociedad, conquistado tras muchos años de lucha, hasta conseguir una ley de plazos que ha funcionado. A ella se acogen mujeres de cualquier condición e ideología. Se está reproduciendo en el mundo libre una nueva ola ultraconservadora que está poniendo en entredicho logros alcanzados por nuestras sociedades durante décadas, en un intento de imponer (una vez más) su falsa moral. Pretenden volver a tratar a la mujer como si fuera menor de edad. Hemos llegado al punto de que, en muchos hospitales, no hay médico alguno que no se acoja a su derecho de objeción de conciencia, y haya que derivar esos abortos a hospitales privados. Curiosa paradoja, ¿no? Estos últimos no parecen tener ese dilema. Quienes defienden que 'es vida' algo tan embrionario –cuando la ciencia aún no ha sido capaz de dirimir cuándo se comienza realmente a ser persona– no ponen el mismo énfasis en defender a los ya nacidos. Entre ellos, los niños gazatíes, de los cuales más de 20.000 han sido asesinados sin que quienes se autodefinen como 'defensores de la vida' planteen debate alguno sobre si esos niños debían o no morir. ¿Qué doble moral asiste a muchos de estos? Nos costó mucho salir de la caverna como para que ahora nos quieran volver a meter en ella.

Temas

Cartas al director