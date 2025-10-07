HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes, 6 de octubre, en Extremadura?
Cartas al director

Decencia

José Leal Benavides

Badajoz

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

Comenta

«Cualidad de una persona que actúa y habla con dignidad, honestidad, recato y pudor, respetando las normas sociales, morales y las buenas costumbres». Esto ... es lo que dice el diccionario sobre la palabra 'decencia', lo contrario supone o se aleja de cualquier parámetro de alguien que se considere una buena persona. Yo no sé qué tipo de jefes o patrones abundan entre nuestros vecinos europeos, pero lo que sí sé es lo que tenemos aquí, y realmente que causa sonrojo. Y la verdad este último daba la sensación de que estábamos ante un tipo que mostraba cierta empatía y modernidad, al menos en apariencia. Con las declaraciones hechas estos días por el señor Garamendi, las dudas han quedado despejadas. Este señor habla, sin que se le caiga la cara de vergüenza, de que en este país faltan ganas de trabajar y que no tenemos una buena actitud. Pero además, contraponiendo a los vagos españoles, estaría el tenista Carlos Alcaraz, como fiel representante de la cultura del esfuerzo. Pero esto no es nuevo en los titulares de ese privilegiado puesto. «Desgraciadamente, en España hay que trabajar más y ganar menos para salir de la crisis». Esto lo dijo otro inquilino de ese puesto: Díaz Ferrán en 2010. Acabó en la cárcel por corrupción. Todo esto, en el país donde miles de horas extraordinarias no se pagan a los trabajadores históricamente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Nacional registra la casa del padre del presunto autor del homicidio en Badajoz
  2. 2

    La policía registra las casas de Francisco F. y su hijo Ismael como presuntos autores del homicidio de Badajoz
  3. 3 Extremadura llora y expresa de forma masiva su cariño y agradecimiento
  4. 4 Pedro Sánchez en el funeral de Fernández Vara en Olivenza: «Tenemos que recoger su legado»
  5. 5

    La justicia da un tirón de orejas a la Junta por el uso de las comisiones de servicio
  6. 6 Una mujer herida al ser atropellada por un camión en el puente Real de Badajoz
  7. 7 El alcalde fotografía coches estacionados, denuncia y sanciona
  8. 8 «Antes de que lo ingresaran se sentaba en el paseo y hablábamos de todo menos de política»
  9. 9

    Los sueldos de los docentes extremeños: entre 2.400 y 3.700 euros brutos al mes
  10. 10 Huelga docente en Extremadura: los colegios permanecerán abiertos y habrá transporte, comedor y aula matinal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Decencia