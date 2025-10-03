Un estado sin tierra

Comenta Compartir

Ahora que muchos países se muestran tardíamente dispuestos a reconocer el estado palestino, nos encontramos con la paradoja, de que a los palestinos les están ... quitando la tierra y dejando sin gente que la habite. Los judíos, que antaño fueron un pueblo errante, hoy son los responsables de mandar a la diáspora a otro, (Palestina) o lo quede de ellos tras sufrir una limpieza étnica. Los que sufrieron el holocausto por parte de los nazis, son ahora, los que están reproduciendo los mismos crímenes cometidos contra ellos. El reconocimiento del estado palestino no basta para parar el sin sentido de un gobierno como el de Netanyahu. Oriente Medio lleva décadas sumido en un conflicto enquistado, donde todos los intentos por conseguir un marco de diálogo, se han topado con las resoluciones en forma de veto por parte de Estados Unidos. Y cuando no, los propios israelíes han echado abajo los acuerdos; como así ocurrió en el atentado mortal de 1975, sobre el primer ministro Isaac Rabin, haciendo caer aquel primer acuerdo provisional de paz. Es hora, que el mundo deje las medias tintas y acabe de una vez con los nexos de unión que los distintos gobiernos europeos mantienen con el gobierno hebreo. Un grupo terrorista como Hamás que cometió un atentado atroz sobre centenares de inocentes, no puede servir de coartada contra un genocidio; del mismo modo que cuando ETA mataba de manera inmisericorde, a nadie se le ocurriría bombardear esa zona de España. La situación es tan dramática, que nadie puede imaginar el desenlace que tendrá, este estado de terror que acontece en esa parte del mundo. Donde, el derecho internacional lleva siendo pisoteado durante años por el gobierno israelí, con una impunidad que alarma.

