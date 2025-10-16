HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 15 de octubre, en Extremadura?

Reloj biológico

José Alcaraz

Badajoz

Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Los avances científicos han hecho que después de 40 años haya un profundo cambio social capaz de paliar un temporal demográfico que pone en jaque ... el sistema de pensiones y en que no basta la solución de tanto emigrantes de múltiples países. El retraso del reloj biológico ya es un hecho en España,donde un 12% de los bebés nacen de madres en la cuarentena gracias a la congelación de óvulos, la fecundación invitro y los experimentos que generan óvulos a partir de células de la piel. Por ello, es también importante para la sociedad española que necesita fomentar una natalidad imprescindible para sostener el estado de bienestar. Para los jóvenes se deben establecer políticas públicas orientadas a ofrecerles estabilidad en el empleo y acceso a una vivienda digna. Es importante que las mujeres puedan compatibilizar su carrera profesional con la vida personal. Esto sería avances y no progreso como quieren llamarles los hipócritas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer muere tras ser atropellada por su pareja en La Codosera
  2. 2 Qué es el trastorno disociativo, la enfermedad mental que ha obligado a Morante de la Puebla a retirarse
  3. 3 Un accidente con dos camiones condiciona el tráfico en la N-432 a la altura de Azuaga
  4. 4 Dos ladrones roban 10.000 euros en un restaurante de Badajoz tras reventar varias máquinas con un hacha
  5. 5 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  6. 6 La empresaria de 25 años Nerea Pérez representará a Badajoz en Miss Mundo España
  7. 7 Tres heridos en un choque por alcance en la EX-310 cerca de Valverde de Leganés
  8. 8 La hipótesis del atropello apunta a una discusión previa entre el detenido y el hermano de la víctima
  9. 9 Detenidos dos vecinos de Plasencia tras huir por la A-66 en un vehículo robado con un arma
  10. 10 Toñi Monjo, la extremeña que ha vuelto a caminar a los 47 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Reloj biológico