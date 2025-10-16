Comenta Compartir

Los avances científicos han hecho que después de 40 años haya un profundo cambio social capaz de paliar un temporal demográfico que pone en jaque ... el sistema de pensiones y en que no basta la solución de tanto emigrantes de múltiples países. El retraso del reloj biológico ya es un hecho en España,donde un 12% de los bebés nacen de madres en la cuarentena gracias a la congelación de óvulos, la fecundación invitro y los experimentos que generan óvulos a partir de células de la piel. Por ello, es también importante para la sociedad española que necesita fomentar una natalidad imprescindible para sostener el estado de bienestar. Para los jóvenes se deben establecer políticas públicas orientadas a ofrecerles estabilidad en el empleo y acceso a una vivienda digna. Es importante que las mujeres puedan compatibilizar su carrera profesional con la vida personal. Esto sería avances y no progreso como quieren llamarles los hipócritas.

Temas

Cartas al director