La papelera del cinismo

Comenta Compartir

La indecencia ha dejado de ser pecado, es protocolo. No es la primera ni será la última que el Gobierno sale trasquilado y esquilmado de ... cualquier análisis objetivo de su relación con la justicia. En Europa saben el propósito del partido que gobierna de garantizar la independencia judicial, sino todo lo contrario. La comisión del consejo de Europa ha advertido al ministro Bolaños que el modelo que él expone para renovar el CGPJ no cumple con los estándares europeos, o lo que es igual, que busca una justicia sometida al poder y así hacer incomodidades a los magistrados o jueces en sus trabajos. No son de fiar estos políticos con sus escándalos de corrupción y el poco compromiso con la sociedad con la corrosión social y política de sus miserias, engaños y corruptelas a los ciudadanos españoles. Hay que combatir la delincuencia del político, cuanto antes mejor. La indignación en gran parte de los españoles es patente.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director