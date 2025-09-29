HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

Los números insólitos

José Alcaraz

Badajoz

Lunes, 29 de septiembre 2025, 02:00

El libro Los números insólitos. Una mirada de reojo del menos uno al infinito afirma que los números pueden ser tan perversos como misteriosos y ... que los números en sí mismo no mienten pero, sin duda, pueden ser usados para mentir y engañar, al igual que las palabras. Jose Feliz Tezanos presidente del CIS tiene una fuente de inspiracion constante con una estimacion al voto que solo lo ve él. Ahora mismo según las encuestas de este artesano del engaño ganaría las elecciones el PSOE con un 33% de ventaja sobre el PP, mientras que VOX se consolida como tercero. ¡ojo!. Como decía Tartari, desde el mar Caspio hasta el océano Pacifico «los números no mienten, pero pueden ser usados para mentir».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un padre y un hijo detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso de Badajoz incendiado
  2. 2 Olivenza llora la muerte de la joven Carmen, «chaparrita de La Encina» y atleta
  3. 3

    Los cazadores podrán vender la carne de las piezas que maten directamente al consumidor
  4. 4 Muere la menor de Olivenza atropellada por un conductor que se dio a la fuga
  5. 5 Muere la menor de Olivenza atropellada por un conductor que se dio a la fuga
  6. 6 Sanguijuelas del Guadiana revientan la Torre Lucía de Plasencia
  7. 7 El sepelio de la joven fallecida será en la Iglesia Santa María Magdalena
  8. 8 Guardias civiles y jugadores gitanos se enfrentan por una buena causa en Villafranco
  9. 9 La lluvia y el viento suspenden el Día de la Bicicleta en Badajoz
  10. 10 Detenido un joven de 21 años como presunto autor de un asesinato de una mujer en Sevilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los números insólitos