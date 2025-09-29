Los números insólitos
José Alcaraz
Badajoz
Lunes, 29 de septiembre 2025, 02:00
El libro Los números insólitos. Una mirada de reojo del menos uno al infinito afirma que los números pueden ser tan perversos como misteriosos y ... que los números en sí mismo no mienten pero, sin duda, pueden ser usados para mentir y engañar, al igual que las palabras. Jose Feliz Tezanos presidente del CIS tiene una fuente de inspiracion constante con una estimacion al voto que solo lo ve él. Ahora mismo según las encuestas de este artesano del engaño ganaría las elecciones el PSOE con un 33% de ventaja sobre el PP, mientras que VOX se consolida como tercero. ¡ojo!. Como decía Tartari, desde el mar Caspio hasta el océano Pacifico «los números no mienten, pero pueden ser usados para mentir».
