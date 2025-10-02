HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

Colonizar

José Alcaraz

Badajoz

Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00

RTVE está saliendo más cara de lo que preveía el Gobierno hace mucho: la cadena pública necesita 40 millones de euros extra para sostener un ... modelo con serios problemas de financiación. La confusión de los intereses generales con los partidistas no solo ha degradado a RTVE a la función de herramienta política para el partido en el poder tras el nombramiento a dedo de su presidente, José Pablo López, sino que también está provocando un agujero en los presupuestos que no es posible tapar con la dotación original. A diferencia de las privadas, que arriesgan su propio dinero, las necesidades extras de la pública pasan por detraer fondos de otras partidas públicas. A ese coste social de colonizar la cadena pública se le añade ahora un sobrecoste real poco justificable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SES responde: ¿por qué están sus toallas en un hotel de Marruecos?
  2. 2

    Educación fija los servicios mínimos para la huelga: los directores deberán permanecer en colegios e institutos
  3. 3 Herido muy grave un joven de 22 años en un choque en la N-432, en Zafra
  4. 4

    La Policía detiene al jefe de Los Hilarios, el narco placentino fugado de una cárcel de Valladolid
  5. 5 DGT lo confirma: a partir del 1 de octubre cambian para siempre los exámenes de conducir
  6. 6 Una persona resulta herida en un choque múltiple en la carretera de Olivenza
  7. 7

    Educación confirma que habrá dos días más sin clases en los colegios e institutos de Badajoz
  8. 8 La Junta esperará al fallo de la Justicia sobre la gerente del Sepad investigada por fraude
  9. 9 Calendario escolar 2025: todos los puentes y festivos que quedan este año
  10. 10 Calendario escolar 2025: todos los puentes y festivos que quedan este año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Colonizar