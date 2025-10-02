Comenta Compartir

RTVE está saliendo más cara de lo que preveía el Gobierno hace mucho: la cadena pública necesita 40 millones de euros extra para sostener un ... modelo con serios problemas de financiación. La confusión de los intereses generales con los partidistas no solo ha degradado a RTVE a la función de herramienta política para el partido en el poder tras el nombramiento a dedo de su presidente, José Pablo López, sino que también está provocando un agujero en los presupuestos que no es posible tapar con la dotación original. A diferencia de las privadas, que arriesgan su propio dinero, las necesidades extras de la pública pasan por detraer fondos de otras partidas públicas. A ese coste social de colonizar la cadena pública se le añade ahora un sobrecoste real poco justificable.

