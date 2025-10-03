HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cartas al director

Las pillerías

José Alcaraz Badajoz

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

Las estructuras de la Moncloa se pusieron al servicio de la mujer del presidente, una forma irregular a todas luces. Los 121 mails aportados a ... la Guardia Civil desmonta definitivamente el discurso del Gobierno según el cual toda la investigación es una farsa llena de bulos. La estrategia se basa en poner el foco en las excentricidades del juez Juan Carlos Peinado. Al parecer los jueces son los culpables del desaguisado y la cara dura de estas personas vinculadas a Moncloa que quitan relevancia a las pillerías de la cátedra de esta señora. Y ahora dice su asesora Cristina Alvares que las gestiones y favores fueron puntuales para la mujer del presidente porque eran muy buenas amigas. Me resisto a creerlo. Pero la alternativa implica una muestra de estupidez descomunal que no acierto a encontrar una respuesta.

hoy Las pillerías