La música inevitable

Comenta Compartir

Tararea siempre, como una compulsión. Tararea para sí mismo o en alto, con una obsesión que le lleva a imaginar un mundo en el que ... todos se comunicaran mediante melodías que brotarían inevitablemente al saludar, al discutir, al alcanzar el orgasmo. En el mercado sonarían orfeones de fruta fresca; en los juzgados, arias airadas, y en los noticiarios, misereres desafinados. Las calles estarían llenas de gentes que caminarían cantando según su estado de ánimo sin temor a que las señalaran. Nadie se sentiría raro por cantar sin motivo, igual que nadie se siente extraño por hablar tonterías. No existirían los silencios incómodos, sólo las pausas entre fraseos. En ese mundo imaginario, la música no sería imprescindible pero sí inevitable, como la risa y el llanto, y él no tendría que tararear siempre por temor a que, si se calla, el mundo le suene tan desafinado como suena en realidad.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión